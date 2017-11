London: „Anonymous“-Hacker zünden US-Flagge währen des „Million Mask March“ an

on •

Heute findet in der britischen Hauptstadt London der jährliche „Million Mask March“ statt. Aktivisten des Hacker-Kollektivs „Anonymous“ zündeten dabei unter anderem die US-amerikanische Flagge an, während zugleich syrische und russische Flaggen gehisst werden. Der Sender RT-Deutsch veröffentlichte hierzu dieses Video.

„Massen von maskierten Demonstranten sind gestern auf die Straßen Londons gezogen, um am alljährlichen „Million Mask March“ teilzunehmen. Während der Demonstration verbrannten Aktivisten eine US-Flagge. In den vergangenen Jahren war stets eine erhebliche polizeiliche Präsenz infolge von gewaltsamen Zusammenstößen zu verzeichnen. In diesem Jahr wurden trotz kleinerer Raufereien keine schwerwiegenden Zwischenfälle gemeldet. Der Protest wird als „Million Mask March“ bezeichnet, weil die Protestler Masken wie in dem 2006 erschienenen Film „V wie Vendetta“ mit dem Protagonisten Guy Fawkes tragen. In der Geschichte der Wachowski-Geschwister, die auch das Drehbuch zum Film „Matrix“ geschrieben haben, folgt die Mehrheit der Bürger in einem futuristischen London dem maskierten Freiheitskämpfer „V“. Sie tragen seine Maske und versammeln sich zu Hunderttausenden im Stadtkern der Metropole. V lässt den Palace of Westminster in die Luft sprengen und dazu „Ouvertüre 1812“ von Tschaikowski erklingen. Das Stück soll den Sieg Russlands gegen Napoleon begehen. Der Film endet mit dem Sturz der totalitären und hoch-korrupten Regierung. Das Online-Hacker-Kollektiv „Anonymous“ ruft mittlerweile jährlich zu den Masken-Märschen auf und nutzt diese Verkleidungen selbst in Videos. Die anonyme Bewegung hat sich seit 2012 an jedem 5. November versammelt, um ihren Protest mit der jährlichen britischen Tradition in der so genannten Bonfire Night zusammenzubringen. Damals hatte eine Gruppe von dissidenten katholischen Verschwörern, unter anderem Guy Fawkes, im Jahre 1605 versucht, das britische Parlament in die Luft zu sprengen. Die Maske steht heute für die Aktivisten von Anonymous und Occupy Wall Street als Symbol des Freiheitskampfes in der heutigen Welt“, schreibt der Sender RT Deutsch unter dem Videobeitrag.

