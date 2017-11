Syrien: Elitetruppen der Tiger Forces starten Offensive gegen IS-Hochburg Abu Kamal

on •

Militärquellen der syrischen Armee berichten, dass die Tiger Forces vor einer Großoffensive in der Stadt Abu Kamal, die als letztes Bollwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) gilt. Wie Muraselon schreibt, starten die Elitetruppen vom Dorf ‚Mahkan‘ ihre Operation gegen den IS. Russische Militärs berichten bereits, dass der IS so gut wie besiegt wurde.

Abu Kamal befindet sich weniger als 70 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt, wo ebenfalls irakische Milizen eine Operation in der Stadt Al-Kaem durchgeführt haben.

