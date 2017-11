Truppen der Freien Syrischen Armee (FSA), die im Dorf al-Omraniyah nahe der Stadt Jarablus in nördlichem Aleppo stationiert sind, haben das Feuer auf Positionen der Kämpfer der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) in Shuyukh Tahtani eröffnet, schreibt News Front auf Deutsch Dies teilte Special Monitoring Mission to Syria am Mittwoch mit.

SDF-Einheiten, die am östlichen Ufer des Flusses Euphrat stationiert sind, haben das Feuer eröffnet. Zur Zeit gibt es keine Informationen über Opferzahlen. Die Zusammenstöße ereigneten sich auch in der Nähe von Darat Izzah und der Stadt Afrin, wo beide Seiten das Artilleriefeuer eröffneten.

Zuvor wurde berichtet, dass die ausländischen Anführer der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, auch Daesch) aus der syrischen Stadt al-Mayadin mit den Hubschraubern der USA zwei Wochen vor Angriff der syrischen Armee evakuiert wurden.

Quelle: News Front

