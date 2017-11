Der Konflikt um den Libanon spitzt sich weiter zu. Nachdem sich diese Woche immer mehr Anhaltspunkte für einen Kriegsallianz zwischen Israel und Saudi-Arabien veröffentlicht wurden, richtet nun der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah deutliche Worte gegen Saudi-Arabien. Seinen Worten zufolge biete Saudi-Arabien den Israelis Milliarden, wenn sie einen Krieg gegen den Libanon beginnen. Das berichtet das syrische Nachrichtenportal Muraselon unter Bezugnahme auf eine Rede Nasrallahs, deren Hauptpunkte in englischer Sprache publiziert wurden.

Nasrallah : Saudi offers 'Israel' billions of dollars to launch a war against Lebanon. – https://t.co/xX6jHEh6X5 … — Muraselon News (@Muraselon) November 10, 2017

In seiner Rede verurteilte der Hisbollah-Führer die Saudis mit scharfen Worten für die Einmischung in die Angelegenheiten des libanesischen Staates. Seiner Ansicht zufolge biete das Königreich dem Staat Israel „Milliarden, um einen Krieg gegen den Libanon und die Hisbollah zu starten“, so das Portal. Dabei nimmt er Bezug auf den Rücktritt des libanesischen Regierungschef Saad Hariri, der auf Geheiß der Saudis erfolgt sei. Nasrallah forderte zudem die Rückreise Hariris in den Libanon. Zudem sprach Nasrallah die israelische Unterstützung der dschihadistischen Al-Nusra-Front im Syrien-Krieg an, die sowohl von Hisbollah als auch von syrischen Truppen bekämpft werden.

In den letzten Tagen verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Konflikt im Libanon zu eskalieren droht. Gestern forderte das saudische Außenministerium seine Bürger auf, den Libanon zu verlassen und warnte vor Reisen in die Region. Zudem wurden in israelischen Medien Botschafter-Depeschen veröffentlichen, die auf ein Bündnis zwischen Saudi-Arabien und Israel gegen den Libanon und den Iran hindeuten. Israel und Saudi-Arabien befürchten einen zunehmenden Einfluss des Irans in der Nahost-Region und die Hisbollah-Armee wird aus deren Sicht als eine Hybrid-Armee des Irans erblickt, deren geistlicher Führer der Oberste Revolutionsführer im Iran Ali Khamenei ist.

Advertisements