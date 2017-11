In Mittelsyrien machte die syrisch-arabische Armee einen weiteren Fund: Ein Waffenlager der Terrormilz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) wurde im Osten der Provinz Hama entdeckt. Das berichtet das syrische Portal Muraselon unter Bezugnahme auf ein Video, welches den Waffenfund dokumentiert. Bereits im September konnten die Regierungstruppen die Region in Mittelsyrien weitestgehend wieder unter ihre Kontrolle bringen. Weiteren Angaben zufolge kontrolliert der IS nicht mehr als drei Prozent des syrischen Territoriums.

Quelle: Muraselon

