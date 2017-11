Die Syrische Armee und ihre verbündete Kräfte nehmen Positionen der Terrormiliz «Al-Nusra-Front» im südlichen Teil von Aleppo unter Beschuss. Den Angaben folgend ist es ihnen gelungen, die Siedlung Raschdija unter ihre Kontrolle zu bringen.

Auch dauern die Kämpfe gegen die Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, auch Daesch) in Abu-Kemal weiterhin an. Die Regierungstruppen nehmen zur Zeit Positionen der HTS-Milizen unter Beschuss.

Quelle: News Front

