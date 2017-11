Vertreter der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, auch Daesch) teilten am Sonntag mit , dass mehrere Kämpfer der Oppositionsallianz «Syrisch-Demokratische Kräfte» (kurz SDF ), die von den USA unterstützt werden, in der Provinz Deir ez-Zor getötet wurden. Dies teilte die Agentur Al-Masdar News am Montag mit.

via News Front

Laut dem Bericht, der von der offiziellen Quelle der Terroristengruppierung veröffentlicht wurde, haben die IS-Terroristen mehrere Kämpfer der “Arbeiterpartei Kurdistans” (PKK) unweit der Ölvorkommen der al-Omar im Tal des Flusses Euphrat getötet. Jedoch wurden diese Informationen von der Gruppierung «Demokratische Kräfte Syriens» noch nicht bestätigt.

