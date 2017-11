Am heutigen Morgen ereignete sich eine Explosion am Militärflughafen von Deir ez-Zor, nachdem sich wahrscheinlich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte, wie das syrische Portal Mursaleon berichtet. Andere Berichte vermuten einen Drohnenangriff durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS, Daesh).