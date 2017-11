Die Regierungsarmee Syriens mit der Unterstützung Luftwaffe der Russischen Föderation setzen Angriffe auf Positionen der Kämpfer der Terrormiliz «Islamischer Staat» in den Vororten der Stadt Abu Kemal fort. Dies teilte die Bundesnachrichtenagentur FAN am Mittwoch mit.

via News Front

Zur Zeit wehren die syrischen Truppen mit der Unterstützung der verbündeten Kräfte die IS-Angriffe von drei Seiten: aus Osten, Süden und Westen ab. Der Beschuss durch Artillerie und Raketen auf IS- Stellungen dauert an, während die russische Luftwaffe das Feuer auf die Technikeinheiten der Terroristen eröffnet. Zuvor teilte Muraselon mit, dass es den SAA-Sondertruppen «Tiger Forces» gelang, in die Stadt aus Nordwesten durchzubrechen.

