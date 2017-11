Eine “echte Chance”, den Krieg in Syrien zu beenden sieht Wladimir Putin, der seine Amtskollegen aus der Türkei und dem Iran nach Sotschi eingeladen hatte. Russland und der Iran stehen auf der Seite des syrischen Präsidenten Assad, Recep Tayyip Erdogan unterstützt Oppositionskräfte, schreibt Euronews.

Wladimir Putin sagte in Sotschi: “Die großangelegten militärischen Aktonen gegen die Terrorgruppen in Syria sind bald zu Ende – dank des Engagements von Russland, dem Iran und der Türkei ist es uns gelungen, den Kollaps von Syrien zu verhindern.”

Offenbar teilt der türkische Staatschef des Optimismus seines russischen Amtskollegen nicht ganz. Recep Tayyip Erdogan sagte: “Wir sind an einem wichtigen Punkt angelangt, aber das ist nicht genug. Alle betroffenen Gruppen müssen an einer langfristigen akzeptablen politischen Lösung für die Menschen in Syrien arbeiten.”

Der Präsident des Iran sagte, er sehe keinen Grund mehr dafür, dass ausländische Truppen sich ohne die Erlaubnis der rechtmäßigen Regierung in Syrien aufhalten.

Oppositionsgruppen beraten inzwischen in der saudischen Hauptstadt Riad, doch dass die Initiative des russischen Präsidenten bald tatsächlich Frieden für Syrien bedeutet, daran glauben nur wenige.

Wladimir Putin hatte vor dem Treffen auch mit Donald Trump telefoniert. Er möchte seine Friedensinitiative für Syrien in Sotschi fortführen.