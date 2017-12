Sechs strategische Langstreckenbomber vom Typen Tu-22M3 haben Terrorziele des Islamischen Staates (ISIS, IS, auch Daesh) in Syrien bombardiert, wie das russische Verteidigungsministerium heute mitteilte. Vom Angriff wurde unter anderem eine kurze Videosequenz auf Twitter veröffentlicht.



„Am 3. Dezember 2017 haben sechs Tu-22M3 Langstreckenbomber, die von einem Flugplatz in Russland starteten einen Luftangriff auf Ziele des IS im Südosten der Provinz Deir ez-Zor,“ so das Verteidigungsministerium in seiner Erklärung.