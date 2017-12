Heute startete die syrische arabische Armee (SAA) einen Großangriff auf Dschihadisten in der strategisch wichtigen Stadt Al-Rahjan in der nordöstlichen Landschaft des Gouvernement Hama, wie das Portal Al-Masdar News schreibt. Der Angriff zielte auf die Einnahme der Stadt ab sowie auf die Erfassung von Hügeln. In der Stadt befinden sich Kämpfer der Hay’at Tahrir Al-Sham ( vormals Al-Nusra mit Verbindung zu Al-Kaida).

Bereits am Wochende ist es einer militärischen Quelle zufolge gelogen,in die Stadt einzudringen und eine Gegenoffensive der HTS abzuwehren. Heute gelang es eine weitere Verteidigungslinie der Dschihadisten zu durchbrechen, die im Süden der Stadt positioniert war. Die Stadt war drei Jahre lang in der Kontrolle der Dschihadisten-Rebellen.

Syrian Army inches closer to major Al-Qaeda stronghold in reef Hama – https://t.co/wa27rBVtie … — Muraselon News (@Muraselon) December 4, 2017

