Der israelischer Botschafter in Moskau Gary Koren gratulierte Russland zum Sieg gegen den Islamischen Staat (ISIS, IS, Daesh) in Syrien, wie die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt.



„Wir gratulieren Russland zu seinem Sieg über den Islamischen Staat [in Syrien]“, sagte Koren .„Es wurde möglich dank der russischen Präsenz.“

Israeli ambassador congratulates Russia on defeating Islamic State in Syria https://t.co/6ZFDVVUSsA

© Valery Sharifulin/TASS pic.twitter.com/dwWmnLjU6J — TASS (@tassagency_en) December 7, 2017

Gleichzeitig äußerte der Botschafter Besorgnis über den Aufbau der militärischen Präsenz des Irans in der Region trotz der Niederlage der Terroristen.

„Jetzt bauen [die Iraner] ihre militärische Präsenz auf, die sie nicht brauchen…Und ihre wirtschaftliche Präsenz ist bereits da.“

Der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, sagte Gen Valery Gerasimov eine jährliche Briefing für Militärattaches am Mittwoch, dass die Terroristen in Syrien vollständig besiegt worden seien. Er sagte auch, dass Russland bereit sei, die USA bei der Zerstörung des IS im Irak zu unterstützen.



