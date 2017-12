Der politische Führer der Hisbollah Sayyed Hassan Nasrallah bedankte sich während einer Kundgebung in Beirut am Montag in Solidarität mit Al-Quds bei allen Führern der Länder auf der ganzen Welt, besonders dem Obersten Führer des Iran Ayatollah Seyyed Ali Chamenei, die ihre Position über al-Quds erklärt haben. Das schreibt die iranische Nachrichtenagentur IRNA auf ihrer Hompage.



Er wiederholte nochmal die Stellung seines Landes: ‚Entweder Sieg oder Märtyrer‘. Er fügte hinzu: ‚Wir sind stolz auf unsere libanesische Einheit um die palästinensische Sache und die gerechte Sache von Al-Quds‘.

‚Die Demonstrationen gegen die Trump Al-Quds-Entscheidung sind sehr wichtig‘, fügte er hinzu. ‚Ich möchte zwei Nationen für die Demonstrationen begrüßen, die sie trotz der Bedrohungen, die sie erleiden, haben: das jemenitische Volk und das palästinensische Volk‘, sagte er.

Nasrallah verwies auf die Reise einer Delegation aus Bahrain in Al-Quds und sagte, dass diese Delegation der Vertreter einer tyrannischen Regierung sei, die sie als Botschafter des Friedens in diese heilige Stadt versandet habe. Er sagte, dass die Trumps Entscheidung die Guten von den Bösen unterscheidet habe.

‚Ich habe erwähnt, dass die USA, die ISIS unterstützen, unsere Gesellschaften zerstören wollen, um die palästinensische Frage zu beenden‘, sagte er und fügte hinzu, ’sie beabsichtigen, mit Unterstützung einiger arabischer Regime eine Einigung zu erzielen, um die palästinensische Frage zu beenden‘.

Deshalb hat er die ganze Welt dazu gedrängt, sich gegen die US-Politik zu stellen: ‚Das ganze Land muss sich dieser Bedrohung stellen … Die Palästinenser müssen die Ersten sein, die sich ihr stellen müssen, aber es ist auch unsere Verantwortung‘. Er versicherte den Palästinensern, dass ‚wenn man sich an Al-Quds als die ewige Hauptstadt von Palästina klammert, kann weder Trump noch irgendjemand etwas anders tun‘. Nasrallah wiederholte, dass ‚wir heute einer wahren Intifada gegenüberstehen‘.

Hassan Nasrallah ist ein libanesischer Politiker. Er ist seit 1992 Generalsekretär der libanesischen Partei und Organisation Hisbollah. Nasrallah ist schiitischer Muslim.

