Die syrischen Regierungstruppen haben gemeinsam ihre Militäroffensive in Hama fortgesetzt, um die Terrormiliz Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) in der nördlichen Region zurückzudrängen. Folgendes Video zeigt die jüngsten Kampfhandlungen der Bodentruppen und russischen Luftwaffe vor Ort. Am Sonntag wurde berichtet, dass die Regierungstruppen sich nun 35 Kilometer nördlich der Stadt befinden.

