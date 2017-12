Die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, auch Daesh) startete einen Überraschungsangriff in verschiedenen Dörfern in der Region von Deir ez-Zor, die unter der Kontrolle der syrischen Armee (SAA) stehen. Das berichtet das Portal Muraselon unter Berufung des IS-Medienportals Amaq.

BREAKING: ISIS counter-offensive Syrian Army, targets several towns in Deir Ezzor – https://t.co/zw7wfqq2uL … — Muraselon News (@Muraselon) December 12, 2017

Betroffen sind demnach die Städte Dörfer „Salihiyah, Jala’a, Saiyal, Abbas und Al-Mujawdah“ an, die sich entlang der westlichen Flanke des Euphrat befinden, wie auf der Karte zu sehen ist. Amaq behauptete auch, dass Dutzende Soldaten bei dieser Überraschungsoffensive getötet wurden. Militärquellen teilten dem syrischen Portal Muraselon mit, dass die syrischen Regierungstruppen sich gerade im Abwehrkampf befinden.

Advertisements