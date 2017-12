Die syrische Regierung hat den Betrieb von einem großen Gasfeld in der Region von Homs wieder hergestellt, wie ein Video der Bundesnachrichtenagentur FAN schreibt. Im August befreite die syrische Armee das Twinan Gasfeld nach einer längeren Militäroperation gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) in der östlichen Landschaft um Hama. Der syrische Energieminister Ali Ghanmam kündigte nun an, dass dieses große Gasfeld wieder fördert.

