Der Sieg über den Terrorimus in Syrien ist eine Bedingung zur „Wiederherstellung der syrischen Wirtschaft“, so der syrische Präsident Bashar al-Assad gegenüber der Syrisch-Arabischen Nachrichtenagentur (SANA). Vor einer russischen Delegation sagte Assad, dass Russland ein wichtiger Partner im „Wiederaufbau des Landes in den unterschiedlichsten Bereichen sein wird“, wobei bereits einige russische Unternehmen bereits in Syrien tätig seien.

Die russische Delegation wird vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Dmitri Rogosin angeführt. Assad betonte dabei, dass seit dem letzten Besuch von Rogosin bereits beachtliche Ergebnisse erzielt worden seien. Die wirtschaftlichen Aktivitäten werden sich allerdings noch mehr erhöhten, wenn die Sicherheitslage im Land sich verbessern werde.

Advertisements