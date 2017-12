Gestern ist es den syrischen Regierungstruppen einen hochrangigen Kommandeur der dschihadistischen Terrormiliz Hayat Tahrir al-Sham (kurz HTS, mit Al-Kaida in Verbindung) zu töten. Es handelt sich dabei um den tschetschenischen Salafisten „Salah Eddine Al-Checheni“, wie das syrische Reporterportal Muraselon berichtet. Zuvor war er Anführer der sogenannten „Jaiysh Al-Muhajereen wa Al-Ansar“, ein weiterer Partner von Al-Kaida.

Der Anführer wurde bei Gefechten in einer Abwehrschlacht in der nördlichen Region von Hama von syrischen Truppen getötet, nachdem gestern Mittag die HTS-Milizen eine Offensive starteten, die in erbitterte Kämpfe mit der syrischen Armee ausartete. Die Kämpfe sind laut Muraselon noch weiterhin im vollen Gange.

Quelle: News Front

