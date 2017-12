Die Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF) haben ein weiteres Ölfeld im östlichen Teil von Deir ez-Zor eingenommen, wie die Nachrichtenagentur FNA aus dem Iran berichtet. Demnach konnte die kurdische Miliz ein Ölfeld am östlichen Ufer des Flusses Euphrat einnehmen. Zudem wurden die Städte al-Hasyan und Abu Hardoub eingenommen. Inzwischen sollen die SDF bereits mehrere Felder in diesem Gebiet eingenommen haben und bereits die Mehrheit der energiereichen Felder in ihren Besitz genommen haben. Die syrischen Regierungstruppen drängen auf eine Rückgabe.

SDF's Advances in Energy-Rich Region Increase Possibility of Direct Confrontation with Syria Armyhttps://t.co/jKcwSz9vU9 pic.twitter.com/L2ASSR0jKi — Fars News Agency (@EnglishFars) December 26, 2017

Es käme entsprechend den Berichten arabischer Medien zu Kämpfen zwischen den Regierungstruppen und den kurdisch geführten Milizen kommen, die von den USA unterstützt werden. Das Portal al-Hadath berichtet zudem, dass die Kurden eine Schlüsselrolle bei der Evakuierung des IS-Führers Abu Bakr al-Bagdadi gespielt haben könnten. Bezüglich den bevorstehenden Kämpfen soll von Seiten der syrischen Regierungstruppen bereits ein Ultimatuman die Kurden im Hinblick auf die Rückgabe der Ölfelder gestellt worden sein.