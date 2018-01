In ukrainischen Städten finden anlässlich des 109. Geburtstages des ukrainischen Nationalisten und Faschistenführers Stepan Banderas Fackelzüge statt, die von nationalistischen und rechten Organisationen in unterschiedlichen Regionen der Ukraine angekündigt wurden. In Kiew findet die Demonstration um 16:00 Uhr im Schewtschenko-Park statt.

Nach Angaben aus dem Innenministerium werden 54 Veranstaltungen in 29 Regionen stattfinden, woran insgesamt mehr als 8000 Menschen teilnehmen werden. Etwa 2000 Polizisten und Strafverfolgungsbeamte werden die Demonstration begleiten.

Stepan Bandera (01.01.1909) war ein prominenter ukrainischer nationalistischer Politiker und Faschistenführer. Die Einordnung von Banderas Wirken und seiner Person ist in der heutigen Ukraine sehr umstritten.

Quelle: 112, News Front