Nach heftigen Kämpfen mit der Hay´at Tahrir asch-Sham (früher Al-Nusra, HTS), einer Al-Kaida nahestehenden Miliz in Syrien, steht die syrisch-arabische Armee kurz vor der Belagerung der Basis im Bezirk Harasta in Damaskus. Das berichtet die arabische Quelle Al-Masdar News in einer Eilmeldung. Zahlreiche Kämpfer der Miliz wurde dabei entweder getötet oder verletzt. Seit den frühen Morgenstunden kämpft die syrisch-arabische Armee gegen die Dschihadisten-Miliz in der syrischen Hauptstadt, wo sie eine groß angelegte Gegenoffensive gestartet hat. Der Osten von Damaskus befindet sich seit 2012 in den Händen von dschihadistischen Milizen, fügte die arabische Quelle am Ende hinzu.

