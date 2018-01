Ägypten und die Russische Föderation haben sich auf die Erfüllung der sechs Linienflüge in einer Woche zwischen Moskau und Kairo vereinbart. Derzeit führen die Seiten Konsultationen über Flugplan. Wir erinnern daran, dass Russland und Ägypten sich auf die Wiederaufnahme des Linienflügen am Ende 2017 vereinbart haben. Davor wurde Flugverkehr zwischen den beiden Ländern innerhalb von zwei Jahren nicht durchgeführt.

Pjöngjang und Seoul haben sich im Rahmen ihrer Verhandlungen auf die Wiedereinrichtung einer direkten militärischen Telefonverbindung geeinigt, um die Vorfälle im Gelben Meer zu vermeiden. Die Kommunikationsverbindung zwischen Seoul und Pjöngjang wurde wegen Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel unterbrochen. Die innerkoreanischen Gespräche fanden im Grenzpunkt Panmunjom auf Ministerebene statt, bei denen die Delegationen Vorschläge ausgetauscht haben.

Israel hat am Dienstagmorgen mehrere Luft- und Raketenangriffe auf militärische Ziele der syrischen Streitkräfte geführt, die sich in der Gegend El-Katif in der Nähe von Damaskus befinden. Dies wurde in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums Syriens angegeben. In der Erklärung stellte fest, dass die Israeli das syrische Territorium mit „Boden – Boden“ Raketen und militärischen Flugzeugen angegriffen haben. Die syrische Armee teilte mit, dass ihre Luftabwehr mehrere Raketen abgefangen und ein israelisches Flugzeug bekämpft haben. Es gibt keine Informationen über sein Schicksal.

Ukrainische Radikale beabsichtigen, die Aktionen gegen die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats fortzuführen. Wie der Koordinator der Radikalen, Markiyan Yatsinyak, mitteilte, werden die folgenden Aktionen umfangreicher und längerandauernder sein. Er schließt nicht aus, dass sie nicht nur im russisch-orthodoxen Höhlenkloster in Kiew durchgeführt werden. Wir erinnern daran, dass am 8 Januar etwa 30 ukrainische Nationalisten den Eingang zum russisch-orthodoxen Höhlenkloster in Kiew blockiert haben.