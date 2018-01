Das russische Verteidigungsministerium berichtete über den Startplatz für Drohnen, die den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim und Tartus angriffen. Wie die Militärabteilung erklärte, flogen Drohnen von der Deeskalationszone in Idlib aus. Wir weisen darauf hin, dass die Türkei dieses Gebiet kontrolliert. Im Moment wurden Briefe mit den entsprechenden Mitteilungen an die nationale Nachrichtendienstorganisation der Türkei und an den Generalstab des Landes geschickt. Zur Erinnerung: Am 9. Januar, warnte das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation andere Länder über die Wahrscheinlichkeit von Angriffen von Aufständischen Drohnen.

In Moldawien wurde die Ausstrahlung russischer Fernsehprogramme verboten. Der Sprecher des moldawischen Parlaments, Andrian Kandu, billigte ein Gesetz, das die Ausstrahlung russischer Nachrichten und Informations- und Analyseprogramme verbietet. Das Kabinett ignorierte gleichzeitig die Meinung des Präsidenten des Landes, Igor Dodon, der das Gesetz kritisierte. Das Hauptziel des Gesetzes ist «den Staat vor möglichen Versuchen aus dem Ausland zu schützen, zu manipulieren oder desinformieren». Wir erinnern daran, dass das Verfassungsgericht der Republik Moldau am 2. Januar die Autorität von Präsident Igor Dodon eingeschränkt hat, der wiederholt das Mediengesetz kritisierte. «Im Gegensatz zu den Prinzipien der Demokratie und Verletzung der grundlegenden Menschenrechte, garantiert durch die Verfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention».

Der Stadtrand von Gorlovka am Mittwoch, dem 10. Januar, ist unter dem Beschuss von den Streitkräften der Ukraine gekommen. Sie haben ungefähr eine Stunde lang aus Artillerierohren und Mörsern geschossen. Wir erinnern daran, dass gestern ukrainische bewaffnete Formationen Feuer auf der Ansiedlung von Zaitsevo in der Nähe von Gorlovka von Zisternen geöffnet haben. Insgesamt haben ukrainische Kämpfer seit Beginn des «Neujahr-s» Waffenstillstandes 54 Mal den Waffenstillstand in der Volksrepublik Donezk verletzt.