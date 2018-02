Der Kiewer Stadtrat erlaubte, rote und schwarze Flagge der ukrainischen Nationalisten-Organisation und der ukrainischen aufständischen Armee an bestimmten Feiertagen aufzuhängen, steht in dem Text einer Erklärung, auf der Website des Stadtrats.

So hat der Stadtrat 13 Daten angegeben, an denen die Fahnen aufgehängt werden sollen.

„Es ist geplant, es an jenen Tagen zu tun, die mit herausragenden Ereignissen des nationalen Befreiungskampfes und der Erinnerung an die Helden verbunden sind“, heißt es in dem Text der Erklärung.

Zuvor wurde berichtet, dass die ukrainischen Bürger, die eine Aufenthaltserlaubnis in Polen bekommen wollen, eine Frage zu ihrer Einstellung gegenüber Stephan Bandera beantworten müssen.

