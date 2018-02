Die erste Etappe der Reparatur- und Restaurationsarbeiten auf der Krim auf dem Objekten des kulturellen Erbes „Khan-Moschee“ kommt zum Abschluss. Die Arbeiten werden im Rahmen des föderalen Zielprogramms „Soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Republik Krim und Sewastopol bis 2020“ durchgeführt.

Im September 2014 wurde an die Adresse des Kulturministeriums Russlands eine Liste der Objekte des kulturellen Erbes eingerichtet, die als Teil des föderalen Zielprogramms erhalten werden sollen. Das Erstellen einer solchen Liste ist das Ergebnis des Treffens des russischen Präsidenten Wladimir Putins mit den Funktionären der Krim am 14. August 2014. Ein Objekt des kulturellen Erbes von föderaler Bedeutung, „Khan-Moschee“, wurde in die Liste eingetragen.

Die neueste groß angelegte Notfallmaßnahmen im Khan-Palast wurden Anfang der 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführt. Als die Krim das Teil der unabhängigen Ukraine war, haben die Führung von Museum-Reserve und die Krim-Tataren des öffentlichen Lebens die Frage der Restaurierung immer wieder angehoben. Leider hat man die Finanzierung in der Ukraine nicht gefunden.

Nach Rückkehr der Krim nach Russland hat sich die Situation geändert, weil man über das Schicksal des Denkmals von globaler Bedeutung ernsthaft besorgt wurde. Seit vielen Jahren war eines der Hauptprobleme den Verlauf des Daches der Moschee. Es wurde beschlossen, die Stützelemente des Daches zu ersetzen, während das einzigartige Skelett beibehalten wurde. Solche Entscheidungen wurden für die Sicherheit der Besucher gemacht, weil das Objekt nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch die aktuelle Moschee ist, wo regelmäßig die Zeremonien veranstaltet werden.

Nun ist die erste Etappe der Reparatur- und Restaurierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss. Wie die Generaldirektorin von GmbH KIA „Kiramet“, Julia Iwanischkina, im Kommentar erklärte, die die Projekterstellung leitete, die Mauerlatte (ein Element des Dachsystem des Gebäudes – Red.), einige Dachverbände von Nordhang des Daches, Balken des Dachgeschosses waren im Jahr 2016 in baufällig.

Foto 1: Aussehen der Geschossdecke vor der Restaurierung

„Im Jahr 2016 wurde ein Projekt entwickelt und die vordringliche Notfallarbeiten durchgeführt, bei deren den Dachziegel am Nordhang des Daches abgerüstet, Dachschalung und Holzdecke demontiert, die Mauerlatte in einigen Bereichen der Wand, Einzelbalken und Dachgespärren ersetzt wurden. Es wurden auch Feuchtigkeitsisolierung des Daches mit Rolldachmaterial gemacht, Deckenbekleidung und Abwasserentsorgung auf der Ostseite des Daches und des Daches des Mufti des Hauses restauriert“, sagte Julia Iwanischkina.

Sie betonte auch, dass eine detaillierte Ingenieuruntersuchung von Gebäudestrukturen im Jahr 2017 durchgeführt wurde. Der Zustand der Dachkonstruktionen wurde als nicht akzeptabel bewertet.

„Es wurde die mykologische Prüfung von Holzkonstruktionen des Daches und der Bodenbalken und mechanische Tests durchgeführt. Als Ergebnis davon gefunden, dass die Holzelemente mehrere Brennpunkte intensiver Pilzinfektionen und auch Schäden an mehreren Holzstücken haben, die die Holzbohrkäfer und Holzhummel verursacht haben. Wir fanden Spuren des Schadens in fast allen Teilen von Elementen der Holzdachkonstruktionen. Zumindest 95% der untersuchten Konstruktion sind durch Pilzinfektion betroffen, 90 Prozent von denen befinden sich

im ersten Stadium der Zerstörung von Holzelementen, und die restlichen fünf Prozent – im zweiten Stadium“, so Iwanischkina.

Iwanischkina zufolge hatten fast alle Komponenten zusätzlich zu den biologischen Schaden auch mechanische Beschädigungen. Darüber hinaus sagte die CEO des Unternehmens, dass das Projekt der ersten Stufe der Reparatur- und Restaurationsarbeiten entwickelt wurde, das in der Reparatur der Dachkonstruktionen und Dachboden besteht.

„Aus den vorgesehenen mit dem Projekt Reparaturarbeiten wurden ein temporäres Schutzdach über den Bau von Moscheen, der Abbau von defekten und beschädigten Strukturen, Stahlbetonausgleichsschicht auf den Außen- und Innenwänden gemacht. Wir haben auch die Mauerlatte und Dachbalken montiert. Nun wurde die Installation zentralen Stützkern abgeschlossen, es läuft die Montage des Dachbalkensystems des unteren Geschosses“, sagte Julia Iwanischkina.

Am Ende des letzten Jahres brach um die Wiederherstellung von Moschee ein Informationsskandal aus, weil das Kulturministerium der Ukraine gegen die Maßnahmen der Behörden der Halbinsel protestiert hat, die begann, die angeblich „illegale“ Arbeiten im Khan-Palast in Bachtschissarai durchzuführen anfingen.

Die ukrainische Regierung hat der Krim-Regierung „Vandalismus“ und die Zerstörung der Authentizität der Moschee vorgeworfen. Der Oberhaupt der Krim Sergey Aksenow sagte dann, dass man auf die Forderungen der Ukraine, die Arbeiten auf dem Territorium des Khans Palace-Museums zu schließen, nicht reagieren wird.

Der CEO von KIA-Unternehmen, die das Projekt entwickelte, sagte, dass Fachleute, die im Bereich der Erhaltung von Objekte des kulturellen Erbes noch in der Ukraine arbeiteten, geschrieben, gesehen, und geboten haben, die Mittel für die notwendige Notfall- und Restaurationsarbeiten bereitzustellen. Doch die Restauration ist ziemlich teure Sache, es fehlte Finanzierung.

„Als Ergebnis haben wir eine Notsituation der vielen Objekten des kulturellen Erbes, darunter den Khan-Palast. Der Grund für eine erhöhte Aufmerksamkeit der ukrainischen „Aktivisten“ zu den Kulturerbeobjekten auf der Krim ist politischen. Man wollte mir der absichtlichen Falschheit die Krim-Tataren verärgern, um die politische Lage auf der Halbinsel zu destabilisieren“, sagte Julia Iwanischkina.

Eines der technischen Gründe für den traurigen Zustand der Objekte des Khan-Palastes ist der Verlauf von Dächern.

„Nach dem Brand im Jahr 1736 wurde die Restaurierung des Palastes durchgeführt. Bei der Arbeit wurde den Neigungswinkel von Dächern erhöht, weshalb der Hohlziegelstein auf dem Lehmmörtel, wo es platziert wurde, rutschte. Während zahlreiche spätere Reparaturen wurde Lehmmörtel durch einen Zement-Kalk ersetzt, was die Beschichtungsqualität verschlechterte – dort haben sich die Risse gebildet“, erklärte Iwanischkina.

Sie wies auch darauf hin, dass das Ziegeldach der Moschee nicht authentisch war.

„Das, was wir jetzt auf dem Dach der Moschee sehen ist Dachziegel, der während der durchgeführten Reparaturarbeiten von Gebäuden der Stadt und den umliegenden Dörfern zusammengebaut wurde“, sagte CEO des Unternehmens.

Nach ihr, änderte sich die Beschichtung während des Betriebs mehr als einmal.

„Während der Abbau der Strukturen wurde festgestellt, dass die meisten der Strukturen aus der Eiche während der vorangegangenen Reparatur- und Restaurierungsarbeiten von weniger dichtem Holzstoff von Nadel- und Laubbäumen ersetzt wurden“, sagte Julia Iwanischkina.

Im Jahr 2013 hat die Ukraine eine eine Anmeldung an der UNESCO eingereicht, um „die historische Umgebung der Krim-Khanen in der Stadt Bachtschyssaraj“ in die Welterbeliste einzutragen.

Sie zitierte aus dem Bericht des Nominierungsdossier gegenüber Khan-Palast und Khan-Moschee:

„Die Authentizität des gespeicherten Bachtschyssaraj Palastes wurde infolge einer Reihe von unnötigen Veränderungen beschädigt. Der Palast Design und Form wurden Vollständig erhalten, aber die Echtheit der Materialien wurde teilweise verloren. Ein wesentliches Element dieser Nominierung ist der geistige Wert des Palastes, die im Laufe der Zeit wegen der tragischen Deportation der Krimtataren verstärkt wurde, die jetzt massiv von den Plätzen von Zwangsexil in ihre Heimat zurückkehren.“

Foto 2: Das Aussehen der Moschee vor der Restaurierung

„Der Name des Objekts: Khan Moschee. Arten von Reparatur- und Restaurierungsarbeiten, die auf dem Objekt durchgeführt wurden: Die Färbung in traditionellen Farben, Aufräumarbeiten und Umlegung von Dachziegel auf dem Lehmmörtel, Restaurierung der monumentalen Wandmalerei, die Fertigstellung des Minarettes aus verzinktem Metall. Der Grad der Authentizität: Zum Teil Nichtentsprechen der Authentizität durch die Verwendung der neuen Beschichtung“.

Somit hat die Ukraine noch im Jahr 2013 die teilweise Diskrepanz der Echtheit von Khan-Moschee offiziell anerkannt. Trotz dessen haben die ukrainischen Behörden die Regierung der Krim in der Zerstörung der Echtheit der Moschee beschuldigt.

Die Direktorin des Krim-Tataren Museums für Geschichte und Kultur Meryem Seytumerova sagte gegenüber KIA, dass die Einzigartigkeit der Arbeiten, die auf dem Territorium des Khan-Palastes durchgeführt werden, von ihren Ausmaß besteht.

„Es wurden nur Teilreparaturen durchgeführt, die nicht ausreichend waren. Das Gebäude befindet sich neben dem Fluss, der das ganze Schloss zieht, deswegen war es notwendig, die ganze Struktur zu stärken. Es ist eine globale und verantwortliche Veranstaltung“, sagte Meryem Seytumerova.

Seytumerova zufolge wurde in der Ukraine diesem Objekt des kulturellen Erbes nicht so viel Aufmerksamkeit wie in Russland geschenkt. Darüber hinaus es fehlte Finanzierung.

„Man hatte die Restaurierungsarbeiten durchgeführt, aber sie waren nicht so komplex und ehrgeizig. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit dem Khans-Palast zu beschäftigen, und ist seit langem die Zeit gekommen. Der Palast wurde vor vielen Jahren gebaut, und man muss ihn natürlich pflegen. Selbst Khans, die jeder Wirt, haben Reparaturen durchgeführt“, erklärte die Direktorin des Museums für Geschichte und Kultur der Krimtataren, Meryem Seytumerova.

Sie ist der Meinung, dass die internationalen Nichtregierungsorganisationen, die ihren Wunsch äußern, die Kultur zu bewahren, sich eher auf die politischen Motive richten.

„Die UNESCO-Experten kamen nicht auf die Krim, um zu sehen, was bei uns in Wirklichkeit geschieht. Wenn die Leute sagen, dass sie das Weltkulturerbe bewahren wollen, trotz dessen auf die Krim nicht kommen, ist es dann ihr Problem“, sagte Seytumerova.

Im Gegensatz zu der Zeit als die Krim Teil der Ukraine war, bekommen jetzt die Großprojekte auf der Krim dank Russland Finanzierung. Die Regierung der Republik tut alles, um die kulturelle Erbe auf der Halbinsel zu bewahren, und die Beschuldigungen seitens der ukrainischen politische Dividenden nicht dazwischenkommt werden.

