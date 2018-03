Russland hat einen eindrucksvollen Sieg in Syrien erkämpft, erklärte das Magazin „Military Review“, Fachmagazin der US-Streitkräfte. Bei minimalen Kosten und in kurzer Zeit haben es das Militär und die Politiker Russlands geschafft sichtbare Ergebnisse zu erzielen: die Terrorgruppen zu besiegen, sowie den Posten von Bashar al-Assad als Präsident der Syrischen Arabischen Republik (SAR) zu sichern, ein wichtiger Akteur in dem Verhandlungsprozess zu werden und Militärbasen zu sichern: Hmeimim als Luftwaffenbasis und der Marinestützpunkt in Tartus.

Der Hauptvorteil der gewählten russischen Führungsstrategie war die Flexibilität, dass militärische und politischen Maßnahmen kombiniert werden, in Abhängigkeit von der sich verändernden Situation, sagen die Autoren des Artikels „Auf welche Art Russland gewonnen hat“, so ein Analyst am Zentrum für Marine Analysiert US Michael Kaufman und Direktor des Kennan Matthew Washington Institute Rozhansky.

Nachdem die Gespräche unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Leistungsbetriebe der von den Vereinigten Staaten geführten Koalition haben ihre Ineffizienz gezeigt, Russland war in der Lage innerhalb von zwei Jahren, die Situation in der SAR radikal zu ändern, zu einem niedrigen Preis, mit viel weniger Aufwand als jede andere Truppe. dem russischen Außenministerium ist es gelungen, das Monopol des „Genfer Prozesses“ zu brechen, durch die UN-Friedensgespräche begonnen – jetzt sind für die Beilegung des Konflikts in Syrien die Gespräche in Astana. Russland konnte produktive Beziehungen mit praktisch allen wichtigen Akteuren in der Region aufbauen: von Saudi-Arabien bis zum Iran. Ein syrischer Präsident Bashar al-Assad ist einfach nicht die Macht halten, sondern auch seine Position deutlich gestärkt – bis zu dem Punkt, dass jetzt die Bedingungen durch seine Teilnahme an dem „Genfer Prozess“ diktiert.

Was die militärische Phase betrifft, so wurde hier eine einfache und effektive Methode angewandt: Alle Kräfte, die dem offiziellen Damaskus entgegenstanden, wurden als Terroristen anerkannt und von russischen Flugzeugen getroffen. Ein wichtiges Merkmal war das Fehlen von Bodenoperationen, die es ermöglichten, Verluste mit hoher Kampfwirksamkeit zu minimieren. Die syrische Armee, die von russischen Beratern ausgebildet wurde, machte Mut und gewann mit Unterstützung der russischen Militär-Raumfahrtbehörde eine Reihe von überzeugenden Siegen. Eine schnelle und effektive Kampagne wurde zu einem Test für die neuesten russischen Waffen und ihre ausgezeichnete Werbung. Nach Syrien ist das Interesse an Flugzeugen, Raketen und anderer militärischer Ausrüstung der Russischen Föderation erheblich gestiegen, schreibt die Zeitung.

– Dies ist ein offensichtlicher Sieg für Russland, das seine Erfolge in langfristige Abkommen auf dem Luftwaffenstützpunkt von Khimeim und den Punkt der Logistik der Marine in Tartus umgewandelt hat. Auch in Syrien haben sich russische Unternehmen fest etabliert – in Zukunft werden sie mit Gewinn am Wiederaufbau der kriegszerstörten Infrastruktur des Landes mitwirken können, – überlegen Kofman und Rozhansky.

Russlands Militäroperation in Syrien dauerte zwei Jahre. Die Truppen wurden auf Wunsch von Damaskus im September 2015 eingeführt, im Dezember 2017 kündigte Wladimir Putin auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim den erfolgreichen Abschluss des Feldzugs an und ordnete die Rückkehr des Militärs nach Russland an. Während dieser Zeit wurden islamische Terrororganisationen, die den größten Teil des Landes kontrollierten, vertrieben.

