Nachdem die syrische Armee nach ersten Erfolgen, An Nashabiya und Hazrama räumen musste, eroberte heute die syrische Armee diese Ortschaften und zusätzlich die Stadt Utaya, schreibt das Portal Al-Masdar News auf Deutsch.

Ausserdem konnte die Armee in Shifuniyah weiter an Boden gewinnen und ist kurz davor die Ortschaft vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Sollte dies gelingen wären ein Drittel des Rebellengebietes in Ost-Ghouta, seit Beginn der Offensive, von den Jihadisten beseitigt.

Innerhalb einer Woche nach Start der Operation in Ost #Gouta hat die Syrische Armee bereits ca. 30% des Kessels eingenommen. Wenn der Westen oder die Golf-Staaten nicht eingreifen, können die Menschen hier bald wieder ein normales Leben führen, so wie in #Aleppo. #Syrien pic.twitter.com/jOKTbAVUHK — Daniel H. (@AustrianOHR) March 3, 2018

