Der Vorsitzende der Öffentlichkeitsbewegung „Die ukrainische Wahl – das Recht der Menschen“, Viktor Medwedtschuk, kommentiert die Situation der Angriffe der Nationalisten gegen die russische Staatsagentur für die Kommunikation mit den Landsleuten im Ausland [Rossotrudnitschestwo], sowie die Ausschreitungen gegen die Banken, wobei die ukrainischen Behörden eindeutig mit den Radikalen zusammenarbeiten.

„Die Gewaltakte der Radikalen in der Innenstadt Kiews zum Jahrestag des EuroMaidan haben nur bestätigt, dass die Ukraine in den legalen Nihilismus gerutscht ist und sich in einen Zustand verwandelt hat, in dem das Gewaltmonopol den Radikalen aller Richtungen gehört, „Die Aussage auf der Website der Bewegung sagte. „Es gibt keine Zweifel: Die Behörden geben nicht nur den Radikalen nach, sie handeln mit ihnen zusammen, fördern die Ziele, bieten Schutz und erlauben es, die Politik des“ Höhlen-Nationalismus „umzusetzen.“

Medvedchuk betonte, dass die Polizei während der radikalen Aktionen der Nationalisten nicht einmal versucht habe, die illegalen Aktionen zu stoppen.

„Außerdem weigerten sie sich trotzig, ihre Pflichten zu erfüllen, so wie es im Bezirk Podolsky in Kiew der Fall war, als die Polizei sich weigerte, die öffentliche Ordnung zu verteidigen, wobei sie von“ höherer Gewalt „sprach. Während der vier Jahre der Euroreform sind die Hurra-Patrioten mit ihren Verbrechen davonkommen. Keiner der Angriffe auf Rossotrudnichestvo, oppositionelle TV-Kanäle, öffentliche Organisationen, einschließlich des Büros der ukrainischen Wahlbewegung, wurde untersucht „, sagte er .

Am 17. Februar haben ungefähr 30 Vertreter der nationalistischen Organisation S14 und Extremisten des Rechten Sektors das Gebäude von Rossotrudnichestvo in Kiew angegriffen. Sie bemalten die Wände mit schwarzen und roten, beleidigenden Slogans und Inschriften, rissen die russische Flagge herunter und verunreinigten sie.

Am nächsten Tag, am 18. Februar, zerstörte die neonazistische Gruppierung „Organisation der ukrainischen Nationalisten“ (OUN) die Fenster und beschädigte die Tür im Rossotrudnichestvo-Gebäude in Kiew. Sie warfen Metallgegenstände und Steine ​​gegen die Fenster. Nachdem sie die Fenster eingeschlagen hatten, demolierten die jungen Männer das Büro der Alfa Bank, Die Nationalisten, welche antirussische Parolen riefen, griffen das Büro der russischen Sberbank an, die sich hundert Meter vom russischen Zentrum entfernt befindet.

