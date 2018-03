Am gestrigen Abend fand auf den Straßen von Lemberg (Lwow) ein Fackelzug mit antipolnischen Parolen statt. „Die Stadt Lemberg nicht an polnische Herren“ – „Wer sind wir? Ukrainer! Was wollen wir? Macht!“, skandierten die Demonstranten auf den Straßen.

Am ersten März trat ein polnisches Gesetz in Kraft, welches die Verherrlichung der Bandera-Ideologie verbietet.