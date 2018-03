In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine (APU) drei Waffenstillstandsverstöße begangen, berichtet das operative Kommando der DPR. „Die APU hat in den letzten 24 Stunden drei Waffenstillstandsverletzungen begangen. Der Feind setzte Mörser mit Kaliber 82 mm und Kleinwaffen ein „, heißt es in einer Erklärung.

Es wird bemerkt, dass das Feuer von den Positionen der ukrainischen Truppen auf drei Orte der Volksrepublik Donetsk (DPR) geführt wurde. Informationen über Opfer und Zerstörungen werden noch angegeben.

DONi Nachrichtenagentur /

Save Donbass People

