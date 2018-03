Die Zeitschrift The Strategic Culture berichtet über die GUAM-Sicherheitskonferenz in der moldawischen Hauptstadt, mit dem Titel «Georgien, Moldawien und die Ukraine: Östliche Partnerschaft und aktuelle Sicherheitsherausforderungen», die am 2. März stattfand und von etwa 150 hochrangigen Beamten und Experten aus verschiedenen Ländern, einschließlich USA Beamten, besucht wurde . Der Originalartikel wurde von Alex Gorka geschrieben.

Mit der stillschweigenden Zustimmung der USA wird der GUAM-Block, der dieses Jahr von Moldawien geleitet wird, wiederbelebt. Im vergangenen März hielten die Ministerpräsidenten Georgiens, der Ukraine, der Republik Moldau und Aserbaidschans in Kiew ein Treffen ab (Baku wurde von seinem stellvertretenden Ministerpräsidenten vertreten). Es war das erste Treffen auf hoher Ebene seit 2008.

Das von diesen Außenministern im Oktober unterzeichnete Kooperationsabkommen erwähnt eine Freihandelszone. Die GUAM-Organisation wird voraussichtlich im Juni einen Gipfel abhalten. Drei seiner Mitglieder, die Ukraine, Moldawien und Georgien, fungieren als Instrumente, um Amerikas Interessen in der Region voranzutreiben. Mit dem Segen der USA unterzeichneten sie 2014 das EU-Assoziierungsabkommen.

Die von der Republik Moldau ausgearbeitete außenpolitische Prioritätenliste für 2018 umfasst die Erwähnung der USA, der Visegrad-Gruppe und Japans. Laut Chisinau verdienen die Länder der ehemaligen Sowjetunion, langjährige Partner, mit denen sie historische Bindungen verbindet, keine solche Ehre.

Die Parlamentsabgeordneten aus diesen drei Ländern nahmen an einer Sicherheitskonferenz in der moldawischen Hauptstadt teil , mit dem Namen»Georgien, Moldawien und die Ukraine- Östliche Partnerschaft und aktuelle Sicherheitsherausforderungen» , die am 2. März stattfand und von etwa 150 hochrangigen Beamten und Experten aus verschiedene Länder besucht wurde. Natürlich waren US-Abgeordnete und Experten unter den Teilnehmern.

Wie immer, konnte der Atlantische Rat, ein amerikanischer Think Tank, der allzeit Neocons und alles Antirussische unterstützt, die Chance nicht verpassen, anti Moskauer Gefühle zu entfachen. Damon Wilson, Executiver Vize Präsident, gab bekannt, dass die USA, Moldawien, die Ukraine und Georgien sorgfältig überwachen und behauptete, dass sie «ein Teil unserer Familie werden wollen», wie er es ausdrückte.

Die Parlamentarier nutzten die Gelegenheit, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, in der sie die militärische Präsenz Russlands auf den Territorien ihrer jeweiligen Staaten verurteilten. Das Dokument wurde in englischer Sprache veröffentlicht, um die prowestliche Neigung der Dreistaatengruppe widerzuspiegeln. Sie sind „zutiefst besorgt “ über die russischen Truppen in der Republik Moldau (1000 Soldaten und 500 in Transnistrien stationierten Friedenstruppen) und was sie „Okkupation“ und „Intervention“ in einigen Teilen der Ukraine und Georgiens nennen.

Wie üblich wurde Moskau beschuldigt, «separatistische Bewegungen» und andere ruchlose Taten unterstützt zu haben. Der Sprecher des georgischen Parlaments, Irakli Kobakhidze sagte, eine anti-russische Allianz wird benötigt, denn nur, wenn sie vereint sind, können diese Nationen zu den „Herausforderungen“ aus Moskau widerstehen.

«Wir brauchen gemeinsame Strategien, um Russlands Aggression zu begegnen», sagte Andriy Parubiy, der Sprecher der ukrainischen Rada. Um Zweifel an der Zugehörigkeit der neuen Gruppen zur NATO auszuräumen, betonte er: «Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die Bedrohungen eingehen, denen wir nicht nur in unserer Region, sondern auch in der euroatlantischen Zone ausgesetzt sind.»

Die Idee, diese gegen Russland gerichtete Allianz wieder aufleben zu lassen, ist gescheitert. Aserbaidschan lehnte es ab, an einer Konferenz mit einer so klaren antirussischen Agenda teilzunehmen. Dieses Ereignis hat gezeigt, dass es keine Einheit in den Reihen von GUAM gegen Russland gibt.

Also, GUAM ist eigentlich GUM , eine Gruppe von drei Staaten, die stark von den Amerikanern beeinflusst und unter Druck gesetzt wurden und die dazu benutzt werden, Russland «einzudämmen» und gezwungen werden, als NATO-Sprungbrett zu dienen.

Diese drei Staaten könnten freundschaftliche Beziehungen zu allen aufrechterhalten und sich an eine neutrale Politik halten. Die Zusammenarbeit mit der Eurasischen Union könnte ihren Volkswirtschaften zugute kommen. Gute Beziehungen zu Moskau würden ihre Beziehungen zur EU oder anderen Institutionen oder Staaten, einschließlich der USA, nicht behindern. Sie könnten einfach Abstand nehmen und sich auf das Wohlergehen ihres Volkes konzentrieren. Aber nein, sie haben sich entschieden, eine Haltung einzunehmen, die Russland feindlich gesinnt ist und sich mit denen zu verbinden, die gegenüber Moskau konfrontativ sind.

Am 2. März kündigten die drei Mitgliedstaaten tatsächlich die Schaffung einer neuen antirussischen Allianz an, die sich negativ auf die politische Landschaft in Eurasien auswirken wird. Das unmittelbare Ziel ist es, Russland herauszudrängen und die USA an sich zu ziehen. Die Ukraine ist eine gespaltene Nation, die in eine tiefe Krise gestürzt ist und nicht in der Lage ist, ihre eigene tief verwurzelte Korruption zu bekämpfen. Moldawien steht im Herbst vor einer Wahl und die sogenannten pro-russischen Kräfte werden voraussichtlich gewinnen. In Georgien wird die Idee einer NATO-Mitgliedschaft, laut einer aktuellen Umfrage, von der Mehrheit der Bevölkerung nicht unterstützt.

Die Regierungen dieser Staaten drängen aber auf die NATO-Agenda. Sie koordinieren ihre politischen Aktivitäten, um Moskau in jeder Hinsicht entgegenzuwirken. Zum Beispiel stimmen sie in der PACE immer für die Ukraine, wenden sich entschieden gegen das Gasprojekt Nord StreamII und rücken weiterhin näher an die NATO heran.

Moldawien hat seine Entscheidung bekannt gegeben, tödliche Waffen von NATO-Mitgliedern zu kaufen. Die Regierung kaut am liebsten darauf rum,»westlichen Institutionen» beizutreten. Die Ukraine beherbergt eine US-Marineeinrichtung und soll amerikanische tödliche Waffen erhalten. Tiflis verfolgt eine «mehr NATO in Georgien und mehr Georgien in der NATO» Politik.

Was bringt sie zusammen?

Alle drei Staaten werden von Oligarchen regiert, die Reformen behindern. Die herrschenden Eliten versprechen ihrem Volk das Paradies wenn sie der EU und der NATO beitreten und gute Freunde der USA werden. Die Annahme einer Anti-Russland-Politik ist ihre Zahlung für westliche Hilfe und Unterstützung. Ihre eigenen nationalen Interessen und Souveränitäten werden gegen Krümel ausgetauscht, die vom Tisch des Meisters fallen.

DONi Nachrichtenagentur

Quelle: The Strategic Culture

