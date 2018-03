Bereits mehrfach hat Mars von Padua über die Enthüllungen der bulgarischen Journalistin Dilyana Gaytanshieva im Hinblick auf das Programm der USA zur Entwicklung von biologischen und chemischen Waffen berichtet, wobei das Pentagon vor allem zahlreiche Labore rund um Russland, China und dem Iran unterhält.

Great bit of doorstepping in Brussels this week by journalist and 21WIRE contributor @dgaytandzhieva . You can guess what the US officials' reaction was to this straightforward #BioWeapons question… https://t.co/KQqjxi5ysQ

Die Journalistin konfrontierte in Brüssel den stellvertretenden Pressepresser des US-Gesundheitsministeriums, der in Brüssel beim Europäischen Parlament gastierte. Auf Twitter veröffentlichte sie ein Video, wo man sehen kann wie sich der Beamte verhielt als sie diesen mit ihren Fragen über diese Labore konfrontierte, die aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen internationales Recht darstellen.

How a journalist gets expelled from the #EuropeanParliament when asking the Assistant Secretary at the US Department of Health questions about the Pentagon bio laboratories around #Russia, #China and #Iran. pic.twitter.com/RB7cRZGDlG

— Dilyana Gaytandzhiev (@dgaytandzhieva) 8. März 2018