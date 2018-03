Ukrainische Nationalisten haben geschworen, die russische Präsidentenwahl in den Wahllokalen zu stören, die auf dem Gelände der russischen diplomatischen Missionen im Land geöffnet werden, sagte die nationalistische Svoboda-Bewegung.

„Die vereinten Kräfte der Nationalisten , Svoboda, der Rechte Sektor (in Russland verboten) und das Nationale Korps, werden es nicht erlauben, die Wahl für den russischen Präsidenten in der Ukraine durchzuführen“, sagte Svoboda in einer Erklärung auf seiner Webseite.

Die Nationalisten gelobten den Zugang zu russischen diplomatischen Vertretungen zu blockieren.

Anfang Februar informierte Russland das Außenministerium der Ukraine über Pläne, vier Wahllokale auf dem Territorium des Landes zu eröffnen, um russischen Bürgern in der Ukraine die Möglichkeit zu geben, bei den Präsidentschaftswahlen am 18. März ihre Stimme abzugeben. Russland forderte die ukrainischen Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit während der Abstimmung zu gewährleisten.

Laut der russischen Botschaft in der Ukraine werden die Wahllokale in den Räumlichkeiten der russischen Botschaft in Kiew sowie in den russischen Generalkonsulaten in Lemberg, Odessa und Charkow geöffnet sein.

Das Mitglied der Russischen Staatsduma (Unterhaus des Parlaments), des Ausschuss für GUS-Angelegenheiten, die eurasische Integration und Beziehungen zu Landsleuten, Viktor Vodolatsky sagte vorher zu TASS, dass er Schwierigkeiten bei der Organisation der Präsidentschaftswahl in der Ukraine erwartet. Er schloss nicht aus, dass Provokationen im Land stattfinden könnten und fügte hinzu, dass er sich „um unsere Mitbürger kümmert“.

Quelle: Tass /DONi Nachrichtenagentur

Kollektiv „Spendenaktion für Novorosssia“

Advertisements