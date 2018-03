Wie die Agentur TASS schreibt, hat das Russische Zentrum für Aussöhnung in Syrien Zivilisten in Ost-Guta zwei Tonnen Lebensmittel geliefert. Zudem konnten zwei Gruppen von Zivilisten die Region sicher verlassen.

„Beamte für das Zentrum für Versöhnung haben zwei Tonnen Lebensmittel an Zivilisten geliefert. Sie konnten am Dienstagmorgen die Stadt Duma verlassen und wurden in ein Flüchtlingslager evakuiert, das sich in der Siedlung Duer Edak befindet. Dort erhalten sie humanitäre Hilfe“, so der russische General Juri Jewtuschenko, der das Zentrum leitet.