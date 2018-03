Die nächste Astana-Runde zur Lösung des Syrien-Krieges wird Mitte Mai stattfinden. Das berichtet die Agentur TASS in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Russlands, Irans und der Türkei.

Wir haben beschlossen, dass das nächste hochrangige Treffen zu Syrien Mitte Mai in Astana stattfinden wird, hieß es in der Erklärung.

Die Außenminister der drei Länder, die als Garanten für den Waffenstillstand in Syrien Stehen, Sergej Lawrow, Mohammad Dschavad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu führen am 16. März eine Gesprächsrunde. Im Dezember 2017 fand die achte Runde in diesem Format in der kasachischen Hauptstadt statt. Danach fand vom 29. bis 30. Januar der Dialog in Sotchi statt.