Lieber Vladimir Vladimirovich!

Lassen Sie mich Ihnen in meinem Namen und im Namen aller Menschen der Volksrepublik Donetsk, zu Ihrer Wahl in das Hohe Amt des Präsidenten der Russischen Föderation, gratulieren.

Die Menschen in der Volksrepublik Donezk haben aufgrund unseres noch nicht anerkannten Status noch nicht an den Präsidentschaftswahlen in Russland teilgenommen aber wir alle waren sehr besorgt um Sie und beteten, dass das russische Volk die richtige Wahl trifft.

Unter Ihrer Führung stieg Russland wie ein Phönix aus der Asche der 90er Jahre auf und kehrte zum Konzert der globalen Mächte zurück. Und wir glauben, dass das Thema einer gerechten Weltordnung zusammen mit Russland in die Weltpolitik zurückkehren wird. Denn die Anfänge des Gewissens, der Freiheit und der Gerechtigkeit sind das Fundament der russischen Zivilisation.

Wir sind zuversichtlich, dass Russland in den nächsten sechs Jahren einen Durchbruch in die Zukunft und neue Höhen erreichen wird und dieser Durchbruch Russlands setzt die richtigen Richtlinien für die Entwicklung unserer Republik.

Leiter der Volksrepublik Donezk A.V. Zakharchenko

Quelle: Offizielle Website des DPR-Chefs, Alexander Zakharchenko

Offizielle Übersetzung von DONi Nachrichtenagentur