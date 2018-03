Eine Zivilistin aus Gorlovka ist heute infolge des Beschusses seitens des ukrainischen Militärs gestorben, berichtet der Chef der Gorlovkaer Stadtverwaltung, Ivan Prikhodko.

„Der Bezirk Nikitovsky in Gorlovka, wurde heute ungefähr gegen 7 Uhr beschossen. Die Frau wurde in der Ordzhonikidze Straße in Gorlovka verwundet. Sie starb kurz darauf“, sagte Ivan Prikhodko.

Ihm zufolge wurde das Haus in dem sie wohnte, schwer beschädigt.

Details werden noch angegeben.

DONi Nachrichtenagentur