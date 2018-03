Achtung Satire!

Wie die Hauptuntersuchungsverwaltung des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation für die Stadt Moskau mitteilte, wurde am 22. März 2018 morgens eine Leiche des jungen Mannes mit Anzeichen eines gewaltsamen Todes in Form von Stichwunden in der Nähe der Gebäude auf der Theaters Straße in der Stadt Moskau gefunden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Fall auf Sündenregister des britischen Geheimdienstes kommt, der auf den persönlichen Befehl von Theresa May handelte.

Ich habe unwiderlegbaren Beweise, welche ich Ihnen nicht zeigen werde (und wenn ich sie nicht zeige, werden Sie nicht in der Lage sein, sie zu dementieren – so eine Logik!), dass Teresa über ein soziales Netzwerk „VKontakte“ dem Opfer dreckige Briefe mit schmutzigen Belästigungen geschrieben hat.

Darauf antwortete der junge Mann: „Raus, du alte Hexe.“ Die Weigerung, die drastisch erklärt wurde, diente als Motiv für den Mord, der bei Zustand des Mangels begangen wurde.

Der direkte Organisator des Mordes war Boris Johnson, wohlgemerkt beging er den Tat unter dem Einfluss von neuesten britischen Kampf-Drogen „Dummkopf“. Die Ausführenden waren «Agent 006» John Malboro und „Agent 008“ Jim Camel. Als Nachweis haben wir Satellitenbilder des Tatortes, die Videoaufnahmen von Webkameras von den benachbarten Häusern, die Zeugniserklärung von Elena Vasiljeva (wir begraben sogar Fußballmannschaften und PMCs, preiswert) und Panorama-Bilder „Yandex-Mappen“. Plus die notariell beglaubigte Screenshots der Korrespondenz von Teresa May mit dem Opfer (der offizielle Sponsor unserer Untersuchung ist Adobe Photoshop).

Im Zuge der Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden das Nachlaufsystem „Leuchttürmchen“, Laserpointer „Johanniskäferchen“, Informationsspeicherung „Handschuhfach“, das Suchalgorithmus „Marinemännchen“, Nachrichtennetz „Whistleblower“, Konrolle-Gruppe der sozialen Netzwerken „Pupsen“ verwendet.

Aber wir werden nichts davon Ihnen zeigen, weil es alles verdeckt ist. Und man muss dem Gentlemen jedes Wort glauben.

Plotwa (Polen), Litvia (Litauen), Esvoniya (Estland), Ukurina (Ukraine), Poltiho (?) und noch welche Grenzländer, die allen eigentlich Scheiß egal sind, haben sich bereit erklärt, die britischen Diplomaten auszuweisen. Briten sollten sofort ihre Verbrechen gestehen, sdamit wir gegen sie Sanktionen anwenden könnten, ansonsten werden wir gegen sie Sanktionen aufhängen.

Ich wüte und zittere von Händeschütteln.

Von Alexander Rogers, exklusiv für News Front.