Daria Aslamowa, Korrespondentin der russischen Boulvard-Zeitung „Komsomolzkaya Prawda“ über den Mordversuch von Salisbury: „Denk wie ein Krimineller! Versetze dich in seine Lage! Du bist er und er bist du.

an der Internationalen Sicherheitsakademie in Israel unterrichtet Vor 15 JAHREN Würde ich (Daria Aslamowa). Die Lehrer Waren ehemalige Mossad-Agenten (aber, Wie sie wissen, Es Gibt keine Ehemaligen Agenten), sterben Schüler Waren Spezialisten aus aller Welt. Viele von them Waren – wie ich vermute – professionelle Mörder (Liquidatoren). Ich war auch Einzigen Journalistin und gegenstand der ständigen Witze sterben. Im Training Wurde ich nur halbherzig geschlagen. Aus Höflichkeit.

In der Wüste Bekommt ich Fieber. Die Vorlesungen gerechnet wurden nur halbherzig Gehört. Seitdem hat du Angewohnheit sterben, in Jedem Café von Angesicht zu Angesicht zu sitzen und Kontakte zu Spezialisten auf der Welt zu knüpfen Ganzen. Ich weiß immer nur von them, das war sie für Notwendig hält, um über mich selbst zu sprechen.

Fülle von falschen Versionen und Tatsachen behindert in Salisbury, wo ein Geheimnisvolles Gas (sog. Nowitschok) den Britischen Spion (und Ehemaligen GRU-Offizier Sergej Skripal) und seine Tochter Darja Würde ich Recherchen Durch Eine bei den. Jemand Muss mir helfen ein Schema zu erstellen. Ein Brainstorming. Zwei meiner Ehemaligen Klassenkameraden stimmten Einer Skype-Konferenz zu.

Die Ersten Schlussfolgerungen

… Draußen, Nacht und den Schnefall, Einschlafen, blühende Bäume sterben. Alle Züge nach London Fällt aus. Ich bin der Einzige Gast in Einem kleinen Hotel ich Ersatz sterben Heizung und wärme meine Hände Auf eine große Tasse Kaffee … schon die Dritte Tasse. Meine Aufgabe ist es, sterben operative Situation und Vorläufige Schlussfolgerungen zum Tatort zu berichten. Wünschenswert IST hierbei, Emotionen und Gefühle der Frau dabei wegzulassen sterben. Die Experten hören genau zu, sie haben vor Empfehlung: Ihren Augen Eine detaillierte Karte von Salisbury. Die allgemeine Berichterstattung ist them aus Zeitungen Bekannt.

Die erste Schlussfolgerung:

Arbeite nicht als einziger Profi, sei aber kein Zugvogel. Warum? Weil es keine keine Routine Gibt? – fragte ich. „Nun, zumindest Erinnerst du dich an etwas aus den Vorlesungen.“ Das stimmt. Profis kamen vor der Zeit und finden markante Punkte. Orte, die das Objekt (oder Zielperson, die Red.) ständig passiert. Sein Haus, sein Lieblingscafé und Restaurant, sein Arbeitsplatz, Fitness-Center. Also kurz gesagt: Routineplätze, die zu üblichen Zeiten passiert werden. Und bitte beachten Sie: Salisbury ist eine Kleinstadt, alle Besucher sind in Sichtweite und für ständige Überwachung an einem Platz herumzuhängen, wird nicht funktionieren.

Und dann fliegt die Routine zum Teufel, als die Tochter aus Moskau zu Besuch kam. Es war nicht bekannt, wo sie hingehen werden. Oftmals führt eine solche Operation für einen Abbruch der Operation. Erstens ist diese Situation nicht vorgesehen. Zweitens, hier erschien ein zusätzliches Opfer oder potentieller Zeuge.

– Aber britische Journalisten sagten, dass man die Tochter ebenfalls zur Einschüchterung einweichen will. Lassen wir es dahingestellt. Aber der Killer ist kein Selbstmörder. Er muss seinen Fluchtweg vorbereiten. Er hätte sicher einen anderen Ort zur Liquidation gewählt. Nicht das Stadtzentrum, das voller Menschen war.

Die Zweite Schlussfolgerung:

Es ist eine komplizierte Operation. Eine große Gruppe von Menschen wäre in Gefahr. Die Aufgabe: ein möglichst spektakuläres Ereignis.

Auf jeden Fall ist Skripal für jeden Geheimdienst überflüssig. Denn er lebte über 13 Jahre in England und er wurde weitestgehend ausgequetscht. Ein langweiliger Typ, der sich hin und wieder mit einem Kurator traf und Geschichten über den russischen Militärgeheimdienst GRU erzählte. Man musste ihm Rente zahlen. Kurz gesagt, er wäre nur noch als Toter nützlich gewesen. Seine Tochter – verzeihen Sie den Zynismus – war nur ein schöner zusätzlicher Bonus. Die komplette Aktion diente nicht nur der Beseitigung eines ehemaligen Spions, sondern war gleichzeitig ein Angriff auf die friedlichen Bürger von Salisbury an einem sonnigen Sonntag.

Eine weitere Schlussfolgerung: Der wahrscheinlichste Ort für die Liquidierung wäre der Innengang zwischen dem Restaurant, wo Skripal mit seiner Tochter speiste, und die Bank im Park, wo beide Opfer zusammenbrachen.

Der Übergang zum Park ist dunkel und etwa 35 Meter lang. Am Sonntag habe ich diesen Park 15 Minuten beobachtet. Keiner war dort. Der Park ist klein, nichts besonderes. Im Sommer ist es wahrscheinlich dort schön, aber nicht im März. Selbst wenn eine große Gruppe für diesen Mord am arbeiten wäre, es wäre nicht genug Zeit gewesen. Wer hätte wissen könnten, dass die Skripals in diese Passage passiert hätten?

Nun, nur ein großes Geheimnis! Wo lebte Skripal? Am Stadtrand von Salisbury, wo man das Zentrum innerhalb von 30 Minuten zu Fuß erreichen kann. An diesem Tag kam Skripal mit dem Auto. Und jetzt schaut man sich die Karte an. Im Park gibt es zwei große Parkplätze, die am Sonntag wahrscheinlich frei waren. Dort ließen sie das Auto stehen und gehen auf einen Drink ins Pub, wo auch das Restaurant liegt und der kürzeste Übergang zu dem Weg durch den Übergang und Park. Gerade saß ein unsichtbarer Mann im Café „Bill“ vor dem Restaurant (ein hervorragender Aussichtspunkt, um einen bereits bezahlten Kaffee zu trinken. Skripal, und er ging. Dann sag es? Im Übrigen was ist mit Kameras?

Ich bin still.

– Was beruhigte sich?

– Es ist eine Schande, ich hab zwei plus zwei zusammengezählt, die ich nicht addieren konnte. Dort ich zählte etwa ein Dutzend Kameras von Skripal. Es sind nur hundert Meter – vier. Aber da sind diejenigen, die es nicht bemerkten. Übrigens unterwegs und auf der Parkkamera. Im selben Jahrmarkt, viele Banken, teure Cafés und Kneipen.

Die Antwort ist ziemlich grunzen.

– Ja, die Briten haben einen Film namens „Die letzten Stunden der Familie Skripal“ gedreht. Es könnte einen Oscar geben! Wo ist das Video? Seit zwei Wochen ein Wort darüber. Mit was haben wir es zu tun?

– Operation unter einer falscher Flagge.

Wie man False-Flag Operationen durchführt:

– Für solche Operationen werden durch vier Komponenten charakterisiert – ich berichte munter . Erstens. „Sündenbock“, zugeordnet der Rolle des Mörders. Ein nützlicher Idiot wie Lee Oswald tötete angeblich Kennedy, der später entfernt wurde. Die zweite Komponente. Berufsmörder, die die Arbeit machen. Sie werden auch „unsichtbare Killer“ genannt, weil sie nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Der dritte. Eine starke Gruppe des Kunden, hat die finanziellen und technischen Fähigkeiten und die Deckung seitens der Regierungsbehörden. Viertens. Kontrollierte Medien, die die Version aufnehmen, von der sie gespeist werden.

– Wir haben nicht die erste Komponente. Keinen „Sündenbock“.

– Ups! Aber wir haben einen kollektiven „Sündenbock“. Russisch. Denken Sie daran, was seit dem 5. März ein mächtiger Informationsangriff gestartet wurde. Und wie viele falsche Versionen wurden dargelegt.

– Genau vier – sage ich. – Das erste Stuffing-Restaurant Zizzi, angeblich wurde Gas gesprüht, und es gab sogar Gerüchte von einer mysteriösen Blondine, die ein Videoband bekam. Dann schon zwanzig Verletzte, das weiß niemand. Wo sind sie? Wer sind sie? Die zweite Füllung: ein vergifteter Blumenstrauß auf dem Grab. Männer in Anzügen und Gasmasken öffneten das Grab auf dem Friedhof in Salisbury vor den Kameras der Weltmedien. Drittens: der Koffer aus Moskau mit Julia Skripal. Viertens: Skripal Maschine, die durch das Entlüftungsgas gesprüht wurde.

– Nun, die Entstehung des Nebels ist die Oberschicht. Berufstätige, die den Geschmack der Öffentlichkeit sehr gut kennen.

– Und diese Künstlichkeit, Theatralik aller Ereignisse, die von vielen Einwohnern Salisbury bemerkt sind, – sage ich. James Bond. James Bond.

– Das ist nicht das Ende. Um qualitativ hochwertige Nebelbilder zu erstellen benötigen Sie ständig neue Versionen. So dass die Öffentlichkeit vergessen wird, und womit tatsächlich alles angefangen hat. Sie haben also immer noch viele faszinierende Geschichten über das Böse.