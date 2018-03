Das ukrainische Militär verletzt weiterhin internationale Konventionen und versteckt sich hinter den Zivilbewohnern des Donbass, indem es Artillerie in den Höfen der Wohnhäuser stationiert, heißt es auf der offiziellen OSZE-Webseite.



„Unter Verstoß gegen die Rückzugslinien ( der vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiete), sah die SMM zwei selbstfahrende Haubitzen ,2S3 Akatsiya von 152 mm, in den Gärten von Häusern in einem Wohngebiet von Vidrodzhennia , 66 km nordöstlich von Donezk. Drei stationäre Mehrfachraketensysteme, BM-21 Grad von122 mm, in einem Gelände nahe Topolyn, 19 km nordwestlich von Mariupol und sechs stationäre Panzerabwehrkanonen, MT-12 Rapira von 100 mm, bei Novopavlivka , 56 km südwestlich von Donetsk „, heißt es im OSZE-Bericht vom 22. März.

DONi Nachrichtenagentur

