Es gibt eine Menge von Fragen rund um den Fall von Sergej und Julia Skripal, die zum Zeitpunkt des Schreibens sehr unklar und seltsam erscheinen. Solche Fragen stellte sich der Autor Rob Slane auf seiner Seite. Es sind 30 Fragen, die sich Journalisten im Hinblick auf den Skripal-Fall stellen sollten. Dabei geht es nicht um die Entwicklung von Verschwörungstheorien, sondern um die Klärung des Falles und um das Aufzeigen von Widersprüchen.

Von Rob Slane

Dies sind 30 der wichtigsten Fragen, welche im Skripal-Fall einer Klärung bedürfen:

1. Warum hat es über den Zustand von Sergei und Julia Skripal in der Öffentlichkeit seit der ersten Woche der Untersuchung keine neuen Mitteilungen gegeben?

2. Sind sie noch am Leben?

3. Wenn ja, wie ist ihr aktueller Zustand und welche Symptome haben sie?

4. In einem kürzlich erschienenen Brief an die Times durch Stephen Davies, Berater in der Notfallmedizin bei Salisbury NHS Foundation Trust, schrieb folgendes:

„Sir, Im Anschluss an den Bericht (‚Poison Exposition läßt fast 40 Behandlung benötigen‘, 14. März) kann ich klarstellen, dass keine Patienten eine Nervengift-Erkrankung in Salisbury erlebt haben, und es gibt immer nur mit erheblichen Vergiftungs drei Patienten gewesen.“

Seine Behauptung , dass „ keine Patienten eine Nervengift-Erkrankung in Salisbury hatten“ ist bemerkenswert seltsam, da es im Widerspruch zu der offiziellen Erzählung erscheint. War dies ein Lapsus, oder war es seine Absicht , genau das zu vermitteln- , dass keine Patienten von einem Nervengift in Salisbury vergiftet worden sind?

5. Es ist gesagt worden , dass die Skripals und der Polizist Nick Bailey durch „eine militärisches Nervenmittel“ vergiftet wurden. Nach verschiedenen Anischten , bezeichnete die Art irgendwo zwischen fünf und acht Mal giftiger als VX Nervengift sein könnte. Da nur 10 mg VX gerechnet wird die mittlere letale Dosis zu sein , scheint es wahrscheinlich , dass die besondere Art im Skripal-Fall hätte sie sofort getötet.Gibt es eine Erklärung , wie oder warum dies nicht geschehen ist?

6. Obwohl Berichte über die Beteiligung von irgendeiner Art von Nervengift ziemlich bald nach dem Vorfall vorgeschlagen, war es fast eine Woche vor Public Health England Rat an diejenigen ausgegeben , den The Mill Pub oder das Zizzi Restaurant in Salisbury am Tag besucht hatte , dass die Skripals krank fühlen. Warum die Verzögerung und hat stellen diese eine Gefahr für die Öffentlichkeit?

7. In ihrem Rat erklärte Public Health England , dass Menschen , die diese Orte besucht hatten, wo Spuren eines militärisches Grad Nervenmittel offenbar gefunden worden waren, ihre Kleidung und waschen sollten:

„Wischen Sie persönliche Gegenstände wie Handys, Handtaschen und andere elektronische Elemente mit Reinigung oder Baby-Feuchttücher und entsorgen Sie die Tücher, die in dem Behälter (Hausmüll Entsorgung).“

Sind Babys abwischen anerkannt eine wirksame und sichere Methode für den Umgang mit Objekten zu sein, die möglicherweise mit „militärischen Grad Nervenmittel“ kontaminiert worden sein könnten, vor allem von einem Typ 5-8 mal tödlicher als VX?

8. Erste Berichte haben vermutet , dass Detective Sergeant Bailey krank wurde , nachdem sie mit dem Stoff in Berührung kam , nachdem die Skripals auf der Bank besuchen Sie wurden in der Mälzerei in Salisbury sitzt auf. Nachforderungen jedoch zuerst von ehemaligen Metropolitan Police Commissioner ausgestrahlt wurde, Lord Ian Blair am 9. März sagte, dass er in Kontakt mit der Substanz bei Sergej Skripal Hause in Christie Miller – Straße kommt. Berichte sind seitdem sehr zweideutig darüber gewesen , was eine leicht nachprüfbare Tatsache sein sollte. Was ist nun richtig?

9. Die Regierung hat behauptet , dass das Gift, welches verwendet wurde , „ein militärisches Nervengift war – ein Typ, der von Russland entwickelt wurde “. Der Ausdruck „ein Typ von Russland entwickelt“ , sagt absolut nichts darüber aus , ob die Substanz im Salisbury Fall verwendet wurde ,in Russland erzeugt oder hergestellt wurde. Kann die Regierung bestätigen ,dass seine Wissenschaftler in Porton Down festgestellt haben , dass der Stoff, den die Skripals und DS Bailey vergiftet wurde tatsächlich produziert oder hergestellt wurde, also tatsächlich in Russland?

10. Der ehemalige Botschafter in Usbekistan, Craig Murray, hat behauptet , dass Quellen innerhalb des Foreign and Commonwealth Office (FCO) ihm gesagt haben , dass Wissenschaftler bei Porton Down würden nicht zu einer Aussage über den Ort der Herkunft des Stoffes zustimmen , weil sie nicht in der Lage gewesen sind , dies zu schaffen. Nach Ansicht von Herrn Murray, nur unter viel Druck von der Regierung haben sie am Ende auf die Kompromissformulierung die Vereinbarung nach oben „ einer Art von Russland entwickelt“, die in allen offiziellen Erklärungen über die Angelegenheit anschließend verwendet wurde. Kann der FCO, entkräftet von Herrn Murray kategorisch Ansprüche in klaren und eindeutigen Englisch, dass der Druck auf Porton Down Wissenschaftler setzen wurde in eine Form von Worten und dass am Ende eine sehr verdünnte Version wurde vereinbart , zu vereinbaren?

11. Anlässlich dass der FCO versucht hat, Herr Murrays Behauptungen zu widerlegen , der Wortlaut sie enthalten die gleiche Phrase eine einfache Wiederholung verwendet – „eines Typs von Russland entwickelt“. Ist das FCO bereit und in der Lage , darüber hinaus zu gehen und bestätigen , dass die Substanz nicht nur „ein Typs von Russland entwickelt“ war, aber das war es „produziert“ oder „hergestellt“ in Russland?

12. Warum hat die britische Regierung mit einer Erklärung zu kommen , um ein 36-Stunden – Ultimatum an die russischen Regierung ausgeben, aber dann ihren Antrag ablehnen , die Beweise zu teilen , die angeblich auf ihre Strafbarkeit hingewiesen haben?

13. Wie ist es möglich , dass ein Staat (oder tatsächlich jede natürliche oder juristische Person) , die von etwas beschuldigt wurde, sich zu verteidigen gegen einen Vorwurf , wenn sie Zugang zu Beweismitteln verweigert , die offenbar auf ihre Schuld Punkte?

14. Ist das nicht ein klarer Fall von der Umkehrung der Unschuldsvermutung und des Recht auf rechtliches Gehör?

15. Außerdem, warum hat die britische Regierung ein Ultimatum an die russische Regierung, entgegen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) Regeln für solche Angelegenheiten, gestellt, welches Großbritannien und Russland unterzeichnet haben, und die in Artikel 9, Absatz II des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) eindeutig festgelegt sind?

16. Da die Untersuchung, die von dem Mann beschrieben wurde es führt als „eine sehr anspruchsvolle Untersuchung“ und hat „eine Reihe von einzigartigen und komplexen Fragen“, und da viele der Umstände des Falles sind noch nicht bekannt ist , wie , wann, wo und wie die Substanz verabreicht wurde, wie ist es möglich , dass die britische Regierung deb Finger der Schuld (an Russland) mit einer solchen Sicherheit zu zeigen?

17. Ferner wird durch diese Art und Weise nicht politisiert und voreingenommen die Untersuchung gestartet?

18. Warum hält die britische Regierung es für nötig eine Anklage vorlesen, nachdem die Untersuchung erst eine Woche andauerte, anstatt auf das Ergebnis dieser Untersuchung zu warten?

19. Auf dem Andrew Marr zeigt am 18. März, der Außenminister, Boris Johnson, erklärte folgendes:

„Und ich kann nur sagen, als Antwort auf Herrn Tschischow der Punkt über die russischen Bestände an chemischen Waffen. Wir hatten tatsächlich Beweise in den letzten zehn Jahren, dass Russland hat nicht nur für die Zwecke der Ermordung der Lieferung von Nervengiften nachgegangen, aber es hat auch schon die Erstellung und Lagerung von Nowitschok.“

Wo hat sich diese Intelligenz aus und hat es richtig überprüft worden?

20. Wenn diese Intelligenz bekannt war , vor dem 27. September 2017 – das Datum ,dass die OVCW eine Erklärung abgegeben , die Vollendung der Zerstörung aller 39.967 Tonnen chemischer Waffen besessen von der Russischen Föderation erklärt wird – warum Großbritannien nicht die OPCW informierte ihre eigene Intelligenz , die anscheinend diese Behauptung widerspricht, die sie gesetzlich verpflichtet , zu tun gehabt hätten?

21. Wenn diese Erkenntnis nach dem 27 September 2017 bestand, warum hat Großbritannien der OPCW die „neuen“ Informationen nicht übermittelt, was man rechtlich hätte tun müssen, da es angeblich zeigt , dass Russland war für die OVCW liegt und hatte ein geheimes chemisches Waffenprogramm durchzuführen?

22. Auch auf der Andrew Marr Show, machte Herr Johnson die folgende Forderung auf die Frage, ob er „absolut sicher“ , dass der Stoff die Skripals war ein „Novichok“ vergiften verwendet:

„Offensichtlich nach bestem unserem Wissen ist dies ein aus russischer Herstellung verwendetes Nervenmittel, vom Typen Nowitschk,nur von Russland gemacht, und gerade zurück zu dem Punkt über die internationale Reaktion zu erhalten, die so faszinierend ist.“

Ist der Ausdruck „zu bestem Wissen“ eine angemessene Reaktion auf Herrn Marr Wunsch von ihm „absolut sicher“ zu sein?

23. Ist die eine ausreichende rechtliche Basis , einen anderen Staat zu beschuldigen und Strafmaßnahmen zu verhängen, oder sollte man sich vor solchen Vorwürfen erst einmal versichern?

24. Seine Worte mit der Phrase nach der Absicherung „nach bestem Wissen“, Herr Johnson ging dann über die bisherige Regierung behauptet , dass die Substanz „einen Typs in Russland entwickelt“ wurde, sagte , dass es „in Russland produziert“ ist. Sind die Wissenschaftler bei Porton Down der Lage gewesen , festzustellen , dass es sich tatsächlich um „in Russland hergestelltes“ Gift ist, oder war dies ein Fall von Herrn Johnson verirrt off-Nachricht?

25. Er hat auch über den vorhergehenden Anspruch ging , dass der Stoff war „ein Typ in Russland entwickelt“ , indem er sagte , dass der Stoff in dem Skripal Fall beteiligt „fällt in der Kategorie Novichok nur von Russland gemacht “? Zum einen ist Herr Johnson kann den Nachweis erbringen , dass diese Kategorie von chemischen Waffen , die je in Russland erfolgreich synthetisiert wurde, vor allem in Anbetracht der erst unter Angabe Wissenschaftlicher Beirat der OVCW als 2013, dass es „nicht genügend Informationen über die Existenz zu kommentieren oder Eigenschaften von ‚Novichoks‘ „?

26. Wie Craig Murray hat einmal darauf hingewiesen , da seine 2013 – Anweisung hat die OPCW gearbeitet (legal) mit iranischen Wissenschaftler , die haben diese chemischen Waffen erfolgreich synthetisiert. War Herr Johnson bewusst , dass die Kategorie der „Novichok“ chemischer Waffen an anderer Stelle synthetisiert worden war , als er feststellte , dass diese Kategorie von chemischen Waffen ist „nur von Russland gemacht“?

27. Ist die Tatsache , dass iranische Wissenschaftler in der Lage waren , diese Klasse von chemischen Waffen zu synthetisieren lassen vermuten , dass auch andere die Fähigkeit haben dasselbe zu tun?

28. Ist es der britischen Regierung bekannt , dass das Stammwerk zu Versuchen Novichoks in dem 1970er und 1980er Jahren zu synthetisieren ,basierte nicht in Russland, sondern in Nukus in Usbekistan?

29. Bedeutet die Tatsache , dass die US-Verteidigungsministerium dekontaminiert und demontiert die Website Nukus, im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung von Usbekistan , machen es zumindest theoretisch möglich , dass Stoffe oder innerhalb dieser Anlage gehalten Geheimnisse aus dem Land getragen worden sein könnte und sogar zurück in den Vereinigten Staaten?

30. Die Verbindung zwischen Sergej Skripal MI6 Werber, Pablo Miller , der auch in Salisbury leben geschieht, und Christopher Steele, der Autor des so genannten „Trump Dossier“, gegründet wurde gut , ebenso die Tatsache , dass Herr Skripal und Herr Miller traf sich regelmäßig zusammen in der Stadt . Ist diese Verbindung von Interesse an der Untersuchung des Vorfalls in Salisbury?

Advertisements