Dilyana Gaytandzhieva ist eine bulgarische investigative Journalistin und Nahost-Korrespondentin, die sich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder ausführliche Berichte über Waffenschmuggel publizierte. Vor zwei Monaten veröffentlichte sie einen ausführlichen Artikel über das Biowaffenprogramm des Pentagons, das in 25 Ländern solche Laboratorien unterhält. Ihr jüngster Bericht, den sie auf South Front veröffentlichte beschäftigt sich mit dem Skripal-Fall in Salisbury, wobei sie insbesondere anhand von öffentlichen Dokumenten darlegt, dass das Pentagon über 70 Millionen Dollar in das Program im britischen Porton Down investierte.

Das Pentagon hat mindestens 70 Millionen Dollar für Militärexperimente mit Tests mit tödlichen Viren und chemischen Kampfstoffen in Porton Down – dem britischen Militärlabor nahe der Stadt Salisbury – aufgewendet. Die geheime biologische und chemische Forschungseinrichtung befindet sich nur 13 km von der Stelle entfernt, wo am 4. März der ehemalige russische Spion Sergei Skripal und seine Tochter Julia nach einer angeblichen Nowitchok-Giftvergiftung auf der Bank gefunden wurden, schreibt sie auf dem Portal.

Auf dem unteren Kartenbild ist zu sehen, dass sich der Standort Porton Down, um den es im folgenden weiter gehen wird, sich tatsächlich nur 13 Kilometer vom Tatort entfernt befindet. Darüber wurde hier bereits Anfang März schon berichtet. Je nach gewählter Strecke ist man zwischen 18 und 19 Minuten mit dem Auto unterwegs, um von Porton Down die Kleinstadt Salisbury zu erreichen.

Zurück zum Pentagon: Hier wurden die Informationen aus dem US-Bundesvertragsregister entnommen, woraus hervorgeht, dass die Defence Threat Reduction Agency (DTRA) des Pentagons eine Reihe von Militärprojekten finanziert hat, die im letzten Jahrzehnt im britischen Labor für Verteidigungswissenschaften und -technik (DSTL) oder Poron Down durchgeführt wurden. Unter anderem: experimentelle Infektion der Atemwege von nichtmenschlichen Primaten (Marmorsetten) mit Anthrax, dem Ebola-Virus, dem Marburg-Virus, dem Pferde-Enzephalitis-Virus, Western Equine Encephalitis-Virus und Eastern Equine-Enzephalitis-Virus. Die US-Agentur für die Reduzierung von Bedrohungen (DTRA) hat auch Experimente an Tieren finanziert, die chemischen Substanzen wie Schwefelsenf und Phosgengas ausgesetzt waren. Phosgengas wurde während des Ersten Weltkriegs als chemische Waffe eingesetzt, wo es etwa für 85 Prozent der 100.000 Todesopfer verantwortlich war.

Die Agentur DTRA hat auch vollen Zugang zu den wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten des DTSL-Labors erhalten und Daten im Rahmen eines Kooperationsvertrages aus dem Jahr 2011 im Rahmen des Austausches von wissenschaftlichen und technischen Kapazitäten mit dem britischen Verteidigungsministeriums getetestet. Es wurden mindestens 122.000 Tiere für die militärische Experimente in biologischer und chemischer Hinsicht als Versuchsobjekte benutzt.

DTRA hat auch vollen Zugang zu den wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten des DSTL erhalten und Daten im Rahmen eines Vertrags für 2011 für die Zusammenarbeit und den Austausch von wissenschaftlichen und technischen Kapazitäten mit dem britischen Verteidigungsministerium getestet.

Mindestens 122.000 Tiere wurden für militärische chemische und biologische Experimente in Porton Down verwendet

Tierversuche werden im Vereinigten Königreich als vertraulich eingestuft. Nach Abschnitt 24 des Animals (Scientific Procedures) Act von1986 ist es eine Straftat, bestimmte Informationen über Tierversuche im Vereinigten Königreich offenzulegen.

Die im Rahmen des Gesetzes über die Informationsfreiheit (Freedom of Informations Act) erhaltenen Daten geben uns jedoch einen Eindruck vom Ausmaß der chemischen und biologischen Experimente, die in Porton Down durchgeführt werden. Insgesamt 122.050 Tiere wurden in den letzten zehn Jahren (2005-2016) tödlichen Krankheitserregern, Chemikalien und unheilbaren Krankheiten ausgesetzt.

Mäuse, Meerschweinchen, Ratten, Schweine, Frettchen, Schafe und nicht-menschlichen Primaten werden als Versuchsobjekte eingesetzt. Einige der tödlichen Experimente wurden vom Pentagon im Rahmen von Verträgen zwischen DSTL und DTRA gefördert. Wissenschaftler in Porton Down haben die Tiere infiziert oder vergiftet, um die Zeit bis zum Tod und tödliche Dosis der Exposition zu messen. In der Praxis ist die mögliche Verwendung des erforschten Virus / chemische Gas als Waffe.

Ebola als Biowaffe

12 Marmoset-Affen wurden experimentell mit dem Ebola – Virus infiziert , über Aerosol, bei Porton Down unter einem Pentagon-geförderten Projekt – Experimentelle Infektion der Atemwege von Seidenäffchen mit Ebola – Virus Kikwit (der Zaire – Stamm des Ebola – Virus , die mehr als 245 Menschen in Zaire getötet, jetzt Demokratischen Republik Kongo, in 1995). Das Projekt war Teil eines Programms , mit 6,3 Millionen Dollar von der DTRA bei Porton Down finanziert und zwischen 2012-2016 llief – Entwicklung Weißbüschelaffe Modelle für Kategorie A / B Pathogene und Produktbewertung in marmosets .

Das erklärte Ziel des Experiments war es, die tödliche Dosis der Exposition und Zeit bis zum Tod zu ermitteln, dass der für ihr Potenzial als Biowaffe erforschen Ebola-Virus Kikwit Sinn zu messen war. Alle infizierten Äffchen starben 6 bis 10 Tage nach der Exposition mit dem Ebola-Virus.

Das Pentagon finanzierte die Studien auch auf dem tödlichen Marburg – Virus: ein Projekt mit einem Budget von 2,6 Millionen Dollar –Experimentelle mit Atemwege beim Marburg – Virus hämorrhagische Fieber – Infektion von Weißbüschelaffen, und ein weiteres Projekt mit einem Budget 1,4 Millionen Dollar – Marburg – Virus Modellentwicklung, die dieses Virus im Jahr 2017 in Porton Down unternommen wurden verursacht virales hämorrhagisches Fieber und ist als börsennotierte Kategorie A Bioterrorismus – Agenten

Unter einem anderen Projekt, das mit 4,8 Millionen von der DTRA gefördert wurde haben in Porton Down Wissenschaftler zusammen mit dem Pentagon Auftragnehmer Mapp Biopharmaceutical die Empfänglichkeit und Letalität des westlichen Pferde -Enzephalitis – Virus bei Mäusen getestet , wenn sie von der Aerosol Route infiziert sind. Mapp Biopharmaceutical ist ein US -amerikanisches Pharmaunternehmen, das einen Ebola – Impfstoff aus der Tabakpflanze entwickelt hat. Laut der Studie, ist die Aerosol – Infektion der wahrscheinliche Weg der Exposition gegenüber westliche Pferdeenzephalomyelitis in einem Biokriegs-Szenario.

12 Marmoset Affen wurden bei einem Experiment mit Milzbrand bei Porton Down infiziert. Finanziert von der US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Die Studie, Experimental respiratorische Anthrax – Infektion in dem Weißbüschelaffe (Callithrix jacchus) , richtete die letale Dosis bei der Bestimmung benötigte 50% der Tiere zu töten oder den so genannten LD50 – Indikatoren. Der Wert der LD50 für einen Stoff ist die erforderliche Dosis derHälfte der Mitglieder der getesteten Population nach einer festgelegten Prüfdauer zu töten. Sechs der Affen starben an Milzbrand 40-140 h.

Tests mit chemischen Kampfstoffen



Britische Militär-Wissenschaftler wurden von DTRA finanziert sogenannte Chemical Agent – Systemtests als Teil eines $ 39.700.000 Pentagon – Programm (2012-2017) in Porton Down auszuführen. Dokumente beweisen , dass das US Department of Defense Agency – DTRA Tierversuche mit chemischen Mitteln in geheimen britischen Labors finaniziert.



Im Jahr 2016 Wissenschaftler in haben Porton Down zusammen mit ihren Kollegen von der US Army Medical Research Institute of Chemical Defense die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie Akute Genexpressionsprofil von Lungengewebe Nach Sulphur Mustard Inhalation Exposition in Groß narkotisierten Schwein veröffentlicht . Nach Angaben der Förderinformationen wurde diese Arbeit unterstützt von zwei Verträgen mit der Defense Threat Reduction Agency(US Department of Defense). Während des Experiments bei Porton Down 16 Schweine wurden für etwa 10 Minuten mit Senfgas ausgesetzt, bei 12 Stunden nach der Exposition wurden die Tiere getötet (drei von ihnen während des Experiments starb aufgrund von Komplikationen) und einer vollständigen Obduktion durchgeführt , um bestimmen die Lungenschäden durch den Schwefelsenf Einatmen verursacht.

Schwefel – Senf ist ein chemischer Kampfstoffe , die zuerst im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurde es als Klasse 1 Humankarzinogen eingestuft wurde, was bedeutet , dass es auch Krebs verursachen können.Senfmittel wurden unter 1993 geregelt Chemiewaffenübereinkommen als Stoffe ohne Verwendung anderer als in der chemischen Kriegsführung .

Der letzte Einsatz von Schwefel – Senf in der Schlacht in Syrien bestätigt wurde im Jahr 2016 Nach Angaben der BBC, Islamischer Staat (ISIS) Dschihadisten verwendete Senfgas gegen die Regierungstruppen in Deir-ez-Zor. Das gleiche chemische Gas wurde bestätigt durch ISIS gegen Kurden im Nordirak eingesetzt wurde. Laut The Independent bestätigte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) , die Labortests für Schwefel Senf positiv zurückkommen hatte, nach rund 35 kurdische Truppen krank auf dem Schlachtfeld im August 2015 fielen.

Nach Angaben der US Federal Vertrag-Registere, waren von Monaten in Porton Down fünfWissenschaftler an einem Programm $ 2 Millionen militärische chemische Gastierversuchen beteiligt gewesen. Dieses Programm wurde von der US – Abteilung der Armee im Auftrag der US Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) gefördert und wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen und weiter erweiterte im Jahr 2012 . Die Arbeit an dem Programm Phosgengases Tests. Unter ihnen – Modellentwicklung Fortsetzung bei 24 Stunden Reproduzierbare Phosgen Verletzung zu etablieren . Nach den Programmdokumenten war der Zweck der Entwicklung einer akuten Lungenschädigung nach Phosgen Exposition zu überwachen. Phosgengases wurde ausgiebig als chemische Waffe, vor allem im Ersten Weltkrieg verwendet

Meerschweinchen in Porton Down und in der Wohnung des vergifteten Ex-Spion

Tests mit Nervengiften VX und VM an Meerschweinchen wurden im Jahr 2015 das Projekt bei Poton unten durchgeführt vom britischen Verteidigungsministerium finanziert. Interessanterweise Guinea Schweine wurden auch bei Sergej Skripal daheim in Salisbury gefunden, nur wenige Kilometer entfernt von der geheimnis chemischen und biologischen Militärlabor. Ein Foto von der Skripals‘ Haustiere – eine Katze und Meerschweinchen, wurde von seiner Tochter Julia auf Facebook gepostet.

In einem 2015 Bericht an das britische Parlament hat das britische Verteidigungsministerium die Verwendung von Tieren für militärische chemische und biologische Experimente bestätigt. im Ministerium heißt es : „DSTL ist stolz zum Nutzen der nationalen Verteidigung und Sicherheit modernste Wissenschaft und Technologie zu liefern. Ein Teil seiner Arbeit ist sicher und wirksame Gegenmaßnahmen gegen die Bedrohung durch chemische und biologische Waffen gestellt zu schaffen und die Behandlung von konventionellen Opfern auf dem Schlachtfeld zu erweitern, die derzeit nicht ohne die Verwendung von Tieren“erreicht werden kann.

Porton-Down-Wissenschaftler testen chemisches Gas an Passagieren der Londoner U-Bahn



Chemische Gas auf Tausende von ahnungslosen Pendler während einer Militär Experiment auf der Londoner U-Bahn wurde freigesetzt, Dokumente offenbaren. Diese chemischen Tests wurden im Jahr 2013 durch Wissenschaftler von Porton Down durchgeführt.

Die britische Regierung informiert nie die britische Öffentlichkeit über das militärische Experiment auf der Londoner U – Bahn. Tausende von Menschen wurden auf chemisches Gas ohne ihr Wissen ausgesetzt. Auch konnte man nicht nachfragen, denn das Verteidigungsministerium für ihre Zustimmung in einer solchen militärischen Experimenten teilzunehmen.Informationen über das Projekt können von einem 2016 erhalten werden US – Heimatschutzministerium (DHS) Dokument berechtigt Umweltprüfung der vorgeschlagenen NYC Subway Tracer Partikel- und Gas Releases für das U – Bahn – Transport Restoration Project.

Das Dokument enthält Informationen über andere Programme in den USA und in Großbritannien von 2005 bis 2016. Unter ihnen laufen die Londoner U-Bahn chemischen Studien. Sie wurden von der Defence Science and Technology Laboratory (DSTL), auch bekannt als Porton Down durchgeführt.

Informationen aus der Registrierung Regierung Verträge UK erhalten wird bestätigt , dass Porton Down Wissenschaftler eine Studie mit Zugang zum Londoner U – Bahn unter Leitung eines 3-Jahres – Vertrag mit der Londoner U – Bahn (2011-2014) veröffentlichte. Der Inhalt des Projektes ist allerdings nicht festgelegt.

Nach den Verdingungsunterlagen, kommunizieren die Londoner U-Bahn kann nicht „in diesen Fragen mit jeder repräsentativen Medien, es sei denn Berechtigungen ausdrücklich gewährten, dies zu tun. Für den Fall, dass der Vertrag den Auftragnehmer eingestuft wird Informationen zu wahren haben. Vor der Veröffentlichung von Informationen für die Öffentlichkeit, kann Porton Down alle Daten unkenntlich machen, die von der Offenlegung befreit wäre, wenn sie Gegenstand einer Informationsanfrage nach dem Freedom of Information Act“war.

Das umstrittene Militär Labor wurde für chemische und biologische Experimente am Menschen in der Vergangenheit untersucht. Bis zu 20.000 Menschen in verschiedenen Studien von 1949 bis 1989. Im Jahr 2008, das britische Verteidigungsministerium bezahlt 360 Veteranen £ 3 Millionen ohne Anerkennung einer Haftung nahmen daran teil.

Pulver-Verbreitung von chemischen oder biologischen Mitteln

Derzeit produzieren Wissenschaftler in Porton Down und testen Verbreitung von biologischen und / oder chemischen Mitteln , wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Dokumente von der Regierung-Verträge offenbaren das. Obwohl die Informationen unkenntlich gemacht werden, wirft es noch Frage auf, warum braucht das britische Militär eine neue Technik zur Verbreitung von chemischen oder biologischen Mitteln über die inhalative Route zu entwickeln. Ein privater Unternehmer – Red Scientific Ltd, wurde ein £ 50.000 Auftrag im Jahre vergeben

„Techniken zu erforschen, die die Fließfähigkeit von trockenen Pulvern verwendet werden könnten, so zu manipulieren, um in erster Linie die Bereitstellung von festen partikulären inhalativ zu verstehen, und eine Vielzahl von innovativen Pulvermanipulationstechniken zu einem spezifischen Reiz Pulver (zur Verfügung gestellt von DSTL) anzuwenden, “.

Wenn die Arbeit im Jahre 2012/13 sich als erfolgreich erweist. dann es Potenzial für eine zweite Phase, in 2013/14 die Prüfung andere Pulvermaterialien mit den gleichen Techniken verfolgt wird, offenbaren die Verdingungsunterlagen.Das Projektes erklärtes Ziel ist die Verbesserung der Effizienz der Aerosolisiereinrichtung über aktuelle Techniken bei DSTL verwendet markiert.

Die DSTL hat auch Verbreitungstechniken im Windkanal getestet. Ein privates Unternehmen – NIAB Trading Ltd, wurde ein £ 12.020 Auftrag vergeben Einrichtungen und Know – how zur Verfügung zu stellen, die Windkanal Einschätzungen zu unterstützen.

Solche Experimente , die an der Freisetzung von Bakterien beteiligt sind, wurden in Großbritannien in der Vergangenheit während der gemeinsamen UK-US – Militäroperation DICE durchgeführt. Ein deklassierte US – Armee Dokument geht hervor , dass eine Reihe von 24 Feldversuchen vor der Küste von Portland nahm und in Lyme Bay im Vereinigten Königreich im Jahr 1975 Studie Jeden Feldes das Sprühen von massiven bakteriellen Aerosolen aus einem umgebauten Land Rover beteiligt. Obwohl die USA und Großbritannien das UN – Übereinkommen über das Verbot von chemischen und biologischen Waffen verbunden, Dokumente beweisen , dass ihre militärischen Programme noch nie beendet.

US-Beamten belogen in Brüssel über das Pentagon biolaboratories

Robert Kadlec, Assistant Secretary des US Department of Health, kategorisch verneint die Existenz eines amerikanischen Biowaffen – Programm zu einem Seminar über die Bedrohung durch biologische und chemische Waffen. Die Veranstaltung wurde vom Europäischen Parlament organisiert am 7. März in Brüssel. Gefragt , warum die Informationen über die US – Militär Bio-Laboratorien in 25 Ländern der Grenze zu Russland, China und Iran (die wichtigsten Konkurrenten des Pentagons) eingestuft ist, Kadlec antwortete: „Sie sind nicht klassifiziert, sie sind für jeden offen zugänglich , die sich sehen will Sie.“

Dokumente über das Pentagon Offshore-Bio-Labors beweisen allerdings, dass er falsch liegt.



Nach dem 2005 geschlossenen Abkommen zwischen dem US – Verteidigungsministeriums und das Ministerium für Gesundheitswesen der Ukraine die ukrainische Regierung aus öffentlicher Offenlegung von sensiblen Informationen über das US – Programm ist verboten. Das Pentagon hat 11 biolaboartories in der Ukraine tätig.

Porton Down ist nur eine von den Pentagon finanzierten militärischen Laboratorien in 25 Ländern auf der Welt, wo die US – Armee produziert und Tests von Menschen verursachten Viren, Bakterien und Toxine in direkter Verletzung der UN – Konvention durchführt. Diese US – Bio-Laboratorien werden von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) imRahmen eines geförderten $ 2,1 Milliarden Militärprogramm – Cooperative Biological Verpflichtungs – Programm (CBEP) und sind in der ehemaligen Sowjetunion Ländern wie Georgien und der Ukraine, dem Nahen Osten befindlich, sowie Südostasien und Afrika.

Die Pentagon finanzierten militärische Einrichtungen sind nicht unter der direkten Kontrolle des Aufnahmestaates als das US-Militär und Zivilpersonal wird im Rahmen der diplomatischen Abdeckung arbeiten. Die lokalen Regierungen werden aus öffentlicher Offenlegung von sensiblen Informationen über das ausländische militärische Programm verboten auf ihrem eigenen Territorium läuft. Ohne unter der direkten Kontrolle des Host-Zustand ist, diese Pentagon Bio-Laboratorien, die die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet und geschlossen werden müssen.

