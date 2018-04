Dieses Video zeigt den Moment, als ein israelischer Scharfschütze einem palästinensischen Kind bei den Gaza-Protesten in den Kopf geschossen hat. Beim Marsch der Rückkehr am vergangenen Freitag entsendete das israelische Militär 100 Scharfschützen, um gegen die Proteste vorzugehen. Das Video veröffentlichte der Journalist Ali Özkök auf Twitter. Nachdem Schuss sammelten sich die Palästinenser zusammen und es brach Panik aus.

The moment when an #Israel|i sniper shot a Palestinian boy in the head during #GreatReturnMarch east of #Gaza. pic.twitter.com/6IMKbWje0a

— Ali Özkök (@Ozkok_) 1. April 2018