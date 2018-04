Heute Morgen haben ukrainische Sicherheitskräfte ein großes Feuer um Donezk eröffnet. Infolge der Bombardierung wurden rund 60 Wohnungen und Häuser sowie 12 Abschnitte der Gaspipeline zerstört und beschädigt. Im Donezker Bezirk Kuibyschew wurden vier Zivilisten verletzt, in Staromikhaylovka wurden drei weitere Zivilisten verletzt.

Russlands Antwort an die USA besteht darin, sofort zu handeln, wenn das russische Militär von amerikanischen Streiks in Syrien betroffen ist. Dies berichtete der erste stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrats für Verteidigung und Sicherheit, Jewgeni Serebrennikov. Er wies auch darauf hin, dass die russischen Militärstützpunkte in den syrischen Städten Khimeim und Tartous unter ernsthaften Schutz stehen. Nach Ansicht des Senators wird das Leben russischer Militärs bei US-Streiks nicht gefährdet.

Bauherren erwarten, dass der Asphalt, der auf dem Straßenbogen der Brücke über der Kertsch-Straße liegt, innerhalb weniger Tage fertiggestellt wird. Die Verlegung des Asphaltbetons erfolgt in zwei Schritten: Die untere Schicht ist bereits hergestellt, die obere wird nach der technologischen Pause verlegt. Auf allen Abschnitten der Brücke ist eine Beschichtung von einer Gesamtdicke von 11 cm gelegt. Insgesamt berichteten die Bauarbeiter, dass die Asphaltierung etwa drei Viertel des gesamten Lärms der Autobahnstrecke der Brücke ausmacht.

Heute morgen stürzte das militärische Transportflugzeug IL-76 in der Nähe des Flughafens Bufarik in der Provinz Blida im Norden Algeriens ab. 130 Rettungskräfte, 14 Krankenwagen wurden an den Ort der Katastrophe in der Gegend von Blida geschickt, der Verkehr auf den Straßen in der Nähe der Website wurde ausgesetzt. Spezielle Zivilschutzeinheiten wurden ebenfalls an den Ort geschickt, um möglichen Überlebenden zu helfen.