In einem US-Botschafterkabel aus dem Jahre 2008 geht es um die Osterweiterung der NATO.

Auf die Osterweiterung bezogen ist klar: „Njet bedeutet auch „Njet“. Für NATO-Versteher: „Njet bedeutet zu Deutsch: „Nein“ – wie man heute sieht, hält sich die NATO kaum daran, wie bereits gestern in Bezug auf die Ukraine herausgekommen ist.

Polen ist ein Paradebeispiel dafür. Erst trat Polen der NATO bei und danach der EU. Das transatlantische Bündnis NATO war seit eh und je ein Türöffner für die Europäische Union, die sich mehr und mehr in einen undemokratischen Einheitsstaat verwandelt und das Leben der Bürger durch Gängelung, Regulierung und Umerziehung erschwert.

Seine Meinung darf man zwar halbwegs noch vertreten, aber durch die selbsternannte europafreundliche Systempresse muss man immer wieder mit Dikreditierung, Diskriminierung und Menschenjagd rechnen. Übrigens: WikiLeaks enthüllte auch einneuen Entwurf wie die EU die Meinungsfreiheit künftig regeln will. Defensor Pacis berichtete von Monaten bereits und man kann sich auf dem Artikel einen Überblick verschaffen.

Russland:“Njet bedeutet Njet“

Nun wurde auf WikiLeaks das Moskauer Dokument geteilt, welches aus der amerikanischen Botschaft zu Moskau stammt. Das Dokument ist der WikiLeaks-Reihe PlusD zuzuordnen und wurde dann die amerikanische Botschaft versandt.

Das Dokument ist ein Kabel des US Botschafters William Joseph Burns, der inzwischen den zweihöchsten Posten im US-Außenministerium bekleidet, wo die Besorgnis des russischen Außenministers Sergej Lavrov hervorgeht, dass sie die NATO immer weiter nach Osten ausbreitet. Der Außenminister, der auch heute sehr viel diplomatisches Geschickt und Coolness ausstrahlt, war laut diesem Schreiben nicht besorgt um Russlands Einfluss in der Ukraine. Eher war eher darüber besorgt, dass nachher in dieser Region Instabilität und Chaos herrscht. Er sollte recht behalten wie man heute sieht. Hier ein Auszug aus dem Dokument.

Moskau:

„Geschichte wiederschreiben und den Faschismus glorifizieren“

Zusammengefasst geht aus dem Kabel generell die Besorgnis hervor, dass die NATO sich immer weitere Gründe sucht, um ihre Existenzberechtigung aufrechtzuerhalten. Man muss nun nicht dieses Dokument gelesen haben, um das nun zu verstehen, sondern wenn man die letzten 20 Jahre im Zusammenhang beobachtet, so muss es doch klar werden, dass die NATO ihre Existenzberechtigung künstlich am Leben erhält und der Vergleich von Fidel Castro vielleicht doch nicht ganz so hinkt wie Joseph Goebbels.

Wem das noch nicht als Beweis reicht, der kann sich auch diesen Artikel auf Defensor Pacis anschauen, wo man sieht, dass die USA die Nazis in der Ukraine seit der Orangen Revolution nicht unbedingt bekämpft.

Insgesamt lässt sich das Dokument sicher noch weiter auswerten und auf bestimmte Zusammenhänge prüfen. Auf dem oben genannten Hashtag #wlfind lassen sich weitere Informationen aus anderen Sichten sicher finden.

Der vollständige Wortlaut:

Nach einer gedämpften ersten Reaktion auf

Die Ukraine will einen NATO-Aktionsplan für die Mitgliedschaft (MAP) anstreben

Auf dem Gipfel von Bukarest (Ref. A) haben Außenminister Lawrow und

andere hochrangige Beamte haben starke Opposition wiederholt,

unter Hinweis darauf, dass Russland eine weitere Osterweiterung befürworten würde

als mögliche militärische Bedrohung. NATO-Erweiterung,

besonders in der Ukraine, bleibt „ein emotionaler und neuralgischer“

Problem für Russland, aber auch strategische politische Überlegungen

Unterliegen starken Widerstand gegen die NATO – Mitgliedschaft für die Ukraine und

Georgia. In der Ukraine gehören dazu Befürchtungen

könnte das Land in zwei Teile spalten, was zu

Gewalt oder sogar, einige behaupten, Bürgerkrieg, der würde erzwingen

Russland zu entscheiden, ob zu intervenieren. Zusätzlich die GOR

und Experten behaupten weiterhin die ukrainische NATO-Mitgliedschaft

würde einen großen Einfluss auf Russlands Rüstungsindustrie haben,

Russisch-ukrainische Familienbeziehungen und bilaterale Beziehungen

allgemein. In Georgien befürchtet die GOR anhaltende Instabilität

und „provokative Akte“ in den separatistischen Regionen. Ende

Zusammenfassung.

MFA: NATO-Erweiterung „Mögliche militärische Bedrohung für Russland“

Während seiner jährlichen Überprüfung der Außenpolitik Russlands

22. bis 23. Januar (Ref. B), betonte Außenminister Lawrow

Russland musste die fortgesetzte Osterweiterung der NATO sehen,

vor allem in die Ukraine und Georgien, als potentielles Militär

Bedrohung. Während Russland Aussagen aus dem Westen glauben könnte

dass die NATO nicht gegen Russland gerichtet war, wenn man es ansah

jüngste militärische Aktivitäten in NATO – Ländern (Gründung

von US-Vorwärtsbetriebsstandorten usw. mussten sie sein

bewertet nicht durch die angegebenen Absichten, sondern durch das Potenzial. Lawrow

betonte, dass Russlands „Einflussbereich“ in

die Nachbarschaft war anachronistisch und räumte ein, dass die

USA und Europa hatten „legitime Interessen“ in der Region.

Aber, argumentierte er, während die Länder frei waren, ihre eigenen zu machen

Entscheidungen über ihre Sicherheit und welche politisch-militärischen

Strukturen, denen sie beitreten sollten, mussten sie die Auswirkungen auf

ihre Nachbarn.

3. (U) Lawrow betonte, dass Russland davon überzeugt sei

Die Erweiterung war nicht auf Sicherheitsgründe zurückzuführen, sondern

Erbe des Kalten Krieges. Er bestreitet Argumente, die NATO sei

ein geeigneter Mechanismus zur Stärkung der Demokratie

Regierungen. Er sagte, dass Russland verstanden habe, dass die NATO dabei sei

Suche nach einer neuen Mission, aber es gab eine wachsende Tendenz für

neue Mitglieder zu tun und zu sagen, was sie wollten, einfach weil

sie waren unter dem Dach der NATO (z. B. Versuche von einigen neuen

Mitgliedsländer „Geschichte umzuschreiben und Faschisten zu verherrlichen“).

4. (U) Während einer Pressekonferenz am 22. Januar in Reaktion auf a

In Bezug auf die Forderung der Ukraine nach einem MAP sagte die MFA: „a

Eine radikale neue Erweiterung der NATO könnte ein ernstes Problem darstellen

politisch-militärische Verschiebung, die unweigerlich Auswirkungen auf die

Sicherheitsinteressen Russlands. „Der Sprecher fuhr fort

betonen, dass Russland bilateral an die Ukraine gebunden war

Verpflichtungen aus dem Freundschaftsvertrag von 1997,

Zusammenarbeit und Partnerschaft, in der sich beide Parteien verpflichtet haben

„von der Teilnahme an oder der Unterstützung von irgendwelchen Handlungen Abstand zu nehmen

fähig, die Sicherheit der anderen Seite zu beeinträchtigen. “

Sprecher bemerkte, dass die Ukraine „wahrscheinlich Integration in die NATO

würde die vielseitige russisch-ukrainische ernsthaft erschweren

Beziehungen, „und dass Russland“ müsste angemessen sein

Maßnahmen. „Der Sprecher fügte hinzu,“ man hat den Eindruck

dass die gegenwärtige ukrainische Führung Wiederannäherung betrachtet

mit der NATO weitgehend als Alternative zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen

mit der Russischen Föderation. „

Die GOR hat deutlich gemacht, dass sie es müsste

„ernsthaft überprüfen“ seine gesamte Beziehung mit der Ukraine und

Georgien im Falle der NATO, die sie zum Beitritt einlädt. Dies

könnte erhebliche Auswirkungen auf Energie, Wirtschaft und

politisch-militärisches Engagement mit möglichen Auswirkungen

in der gesamten Region und in Mittel- und Westeuropa.

Russland würde wahrscheinlich auch seine eigene Beziehung mit

die Allianz und Aktivitäten im NATO-Russland-Rat, und

über weitere Maßnahmen im

Rüstungskontrollarena, einschließlich

die Möglichkeit eines vollständigen Rückzugs von CFE und INF

Verträge und direktere Drohungen gegen US-Raketen

Verteidigungspläne.