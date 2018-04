Delegation deutscher Persönlichkeiten besuchte die Stadt Donezk und möchte nun der Deutschen Regierung die Wahrheit über die Situation im Donbass berichten. Das kündigte Sabine Jann auf einer Pressekonferenz in Donezk an. Sie hat zuvor die Stadt Donezk und Gorlowka besucht. Es wird noch beabsichtigt Zaitsewo das Denkmal zu besuchen, das den getöteten Kindern im Donbass gewidmet ist. Sie engagiert sich unter anderem in der Friedensbewegung in Berlin und Koblenz.

Es wurde von der Delegation angekündigt, dass man der Regierung über die Verbrechen der Ukrainer darlegen wird.

Advertisements