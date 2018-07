Diese Woche kam ein Hilfstransport aus Deutschland in Lugansk an. Das Aktionsbündnis „Zukunft Donbass“ lieferte mit einem LKW zahlreiche Hilfsgüter wie Betten, Rollstühle, Krankenhausmöbel, Matrazen, Babynahrung, Windeln und weitere notwendige Güter des täglichen Bedarfs von Thüringen aus in die Hauptstadt der Volksrepublik Lugansk. Über die Abfahrt des Transports berichtete News Front bereits vor zwei Wochen.

Heute veröffentlichte Zukunft Donbass Fotos aus Lugansk, die zeigen, dass der Transport gut angekommen ist. Helfer vor Ort haben den LKW am Dienstag entladen.

Auf ihrer VK-Seite wurde ein Brief an die Aktivistin Raissa Steinigk veröffentlicht, die bereits mehrere Hilfstransporte in den Donbass organisierte. Unter anderem wurde medizinisches Gerät und Nahrungsmittel von Deutschland aus geliefert. Das Aktionsbündnis finanziert sich dabei vor allem aus Spenden von der Zivilgesellschaft.

„Liebe Raissa, wir grüßen Sie herzlich! Boris (Drigoda) ist heute schon um 4 Uhr morgens nach Izvarine gefahren und hat die Formalitäten für den LkW mit humanitärer Hilfe, beim Zoll erledigt und alles nach Lugansk geholt.

Wir beenden gerade die Entladung. Der Fahrer wird in Lugansk übernachten und bei Morgendämmerung wieder zurück fahren. Morgen werden wir mit der Vorbereitung der geplanten Ausgabe beginnen.

Heute waren es 14 Menschen die uns beim entladen geholfen haben!! Oleg half auch und noch zwei Kinder! Wir freuen uns über alles was wir bekommen haben!!!!! Soviele sehr nützliche Sachen! Soviel wichtiges für unser Volk!

Ich werde in den nächsten Tagen die Fotos von der Entladung senden.

Mit besonderer Achtung, bedanken sich Boris und Olga Drigoda, das ganze Kollektiv vom Verein

„Bumerang der Güte“ und die freiwilligen Helfer.

Cпасибо für alles!“, heißt es in dem Brief der auf der VK-Gruppe veröffentlicht wurde.

Zukunft Donbass kooperiert mit dem Kollektiv „Bumerang“ aus Lugansk, die vor Ort die Sachen in die Krankenhäuser liefern. Bereits im Frühjahr nahmen sie ein MRT-Gerät aus München in Empfang, das sich nun im Krankenhaus Lugansk befindet.

Wie man auf den Fotos sehen kann, wurden vor allem Sachspenden geliefert, die man längerfristig nutzen kann und vor allem in den Krankenhäusern verwendet werden können. Dazu gehört auch dieser Medinziner-Tisch und die zusammenklappbaren Rollstühle.

Weitere Informationenüber Zukunft Donbass , wie beispielsweise gespendet werden, kann man auf deren Internet-Seite entnehmen.

"Spasibo für alles!": 17. Hilfstransport aus Deutschland in Lugansk angekommenhttps://t.co/Uleq4Ulpzx pic.twitter.com/SnbFI1vJcV — News Front (@NewsFrontDE) July 13, 2018