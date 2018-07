Mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands sagte, dass Europa in der Lage sei, seine Sicherheit ohne Hilfe der USA unabhängig zu gewährleisten. Diese Meinung teilte der russische Außenpolitiker Alexei Puschkow und nannte das völlig fair.

Der Politiker stellte fest, dass die Zuversicht, dass sich die europäischen Länder ohne Unterstützung der Staaten verteidigen können, von 55 bis 60% der Deutschen geteilt wird. Gleichzeitig stellte er fest, dass Europa „von niemandem verteidigt werden kann“.

„Und vor den Wellen der Migranten und Terroristen können die USA nicht schützen. Aber erfolgreich zerstören sie Länder und ganze Regionen, generieren beide, „- schrieb der Senator in seinem Microblog auf Twitter.

Die Tatsache, dass Europa in der Lage sein wird, sich selbst und ohne die Hilfe von Amerika zu schützen, haben Experten von The National Interest früher gesagt. Ihrer Ansicht nach hat das Weiße Haus keine Gründe, seine strategischen Verpflichtungen in der EU aufrechtzuerhalten, und Europa wird in der Lage sein, der „russischen Bedrohung“ auch ohne Washington zu widerstehen.

Alexei Konstantinowitsch Puschkow ist ein russischer Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma.