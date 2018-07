Der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Walid al-Moallem traf sich am Sonntag mit dem Außenminister der Republik Südossetien Dmitri Nikolajewitsch Medojew und der begleitenden Delegation. Das berichtet die syrische Nachrichtenagentur SANA.

Bei den Gesprächen ging es um die Bedeutung der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen der Arabischen Republik Syrien und Südossetien in verschiedenen Bereichen.

Al-Moallem sagte, dass dieser Besuch das Interesse der beiden Länder an der Stärkung der bilateralen Beziehungen zeige, die durch die Unterzeichnung einer Reihe bilateraler Abkommen gekrönt werden, die einen wichtigen Rahmen für ihre Beziehungen darstellen und dem Interesse sowohl der befreundeten Länder als auch der Völker dienen .

Er sprach über die Entwicklung der Lage in Syrien und in der Region angesichts der Siege der syrischen arabischen Armee und ihrer Verbündeten gegen den Terrorismus und seine Unterstützer.

Medojev seinerseits würdigte die ossetische Führung für die Haltung Syriens in Bezug auf die Frage der Anerkennung der Republik Südossetien.

Er betonte den Wunsch der Osseten, die Beziehungen zu Syrien auf allen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ebenen zu verbessern.

Medojew bekräftigte die Solidarität seines Landes mit der Standhaftigkeit des syrischen Volkes, sich dem terroristischen Krieg zu stellen, der gegen sie geführt wird, und die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu bewahren.

Er hoffe, dass Frieden und Stabilität in ganz Syrien zurückkehren werden, um seine kulturelle Rolle in der Region und in der Welt wiederherzustellen.

Im Anschluss an das Treffen haben die beiden Minister das Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Arabischen Republik Syrien und Südossetien unterzeichnet.

Südossetien ist eine gebirgige Region unmittelbar südlich des Kamms des Großen Kaukasus. Sie ist völkerrechtlich Teil Georgiens, de facto jedoch unabhängig und untersteht nicht der Zentralmacht in Tiflis.